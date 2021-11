Ausgerastet: 13-Jähriger sorgt für Polizeieinsatz in Wismarer Eishalle

Wismar

Völlig fassungslos steht Nicole Lüder Freitagabend in der Eishalle und versucht zu realisieren, was gerade passiert ist. Schlittschuhfans, die die Eisbahn an der Markthalle in Wismar regelmäßig nutzen, kennen sie längst. Seit sieben Jahren ist die 42-Jährige für die Gäste da, kassiert den Eintritt und die Leihgebühren für die Schuhe ab, bereitet Geburtstage vor und sorgt für Ordnung auf dem Eis. Einiges hat sie bereits erlebt, wie sie zugibt. Platzwunden am Kopf, verstauchte oder gebrochene Gliedmaßen – Rettungswagen, die sie rufen musste. Aber Polizei? Nein. Bis jetzt. Sie schüttelt den Kopf und mit ihr viele Gäste, die das Geschehen soeben miterleben mussten – wie in einem schlechten Krimi.

Ein 13-Jähriger verliert zehn Minuten zuvor aufgrund einer Ermahnung, keine Schneebälle zu formen und zu werfen, die Kontrolle, wirft seine geliehenen Schlittschuhe ans Regal, das durch die Wucht in Mitleidenschaft gezogen wird. Auch Beleidigungen sind zu hören. Ein vernünftiges Gespräch ist mit ihm nicht mehr möglich. Er muss das Zelt verlassen und erhält Hausverbot. Wenig später taucht er wieder auf und verlangt sein Eintrittsgeld zurück, greift sogar zur Kasse – zu viel des Guten. Gunnar Hampel vom Hansekontor Wismar GmbH als Veranstalter des Eisbahnvergnügens ruft die Polizei. Zwei Beamte versuchen zu schlichten, der Jugendliche tickt komplett aus, sodass Verstärkung kommen muss. Fünf weitere Polizisten sind nun dabei, den schreienden und um sich schlagenden Teenager zu bändigen. Am Ende wird er mit Handschellen abgeführt.

„Er ist eigentlich total nett“

Zurück bleibt Ole Pyko. Der Zwölfjährige war mit dem Jugendlichen und anderen Kumpels noch zusammen auf dem Eis. „Ich kann mir seinen plötzlichen Ausraster überhaupt nicht erklären. Er ist eigentlich total nett“, sagt er. Das bestätigt Nicole Lüder, die den Jungen kennt, weil er bereits mehrfach Gast war. Auch die OZ hat den Teenager eine halbe Stunde zuvor beim Kurzinterview als sympathisch erlebt – und bleibt ob seines unkontrollierten Wutausbruchs ebenso verwirrt zurück.

Eigentlich sollte es ein durchweg fröhlicher Beitrag werden, der beschreibt, wie gut die Eisbahn in Wismar angenommen wird, wie froh die Jugendlichen sind, dass das Zelt nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr nun wieder aufgebaut wurde. Denn das sind sie, wie Angelique Pusch und Luis Beetz bestätigen. „Endlich wieder Schlittschuhe anziehen“, kommentiert Angelique. Als Geimpfte hatte die 18-jährige eine Voraussetzung für den Zutritt erfüllt. Luis hat sich am Vormittag testen lassen. „Es ist natürlich umständlich, aber gerechtfertigt“, meint der 16-Jährige. Er hat das Glück, dass sein Ausbildungsbetrieb, die Egger-Werke, Schnelltests vornimmt und entsprechende Bescheinigungen ausstellt, die er Nicole Lüder im Kassenbereich vorzeigt.

Nicole Lüder übergibt Angelique Pusch die Leihschuhe. Die 18-jährige war mit Luis Beetz zum Eislaufen gekommen. Quelle: Jana Franke

3G-Regel für Gäste

„Die Gäste müssen die 3G-Regel einhalten und sich mit der Luca-App registrieren“, erklärt die 42-Jährige. Die meisten zeigen Verständnis. Nur eine Familie wollte sich an diesem Abend nicht mit der Luca-App registrieren – und musste das Zelt leider wieder verlassen. Ob die 3G-Regel für die Eisbahn bestehen bleibt, werde sich mit der neuen Corona-Landesverordnung zeigen. Denn das Eislaufen ist aufgrund des Zeltes keine klassische Freiluftveranstaltung. „Derzeit empfehlen wir Maskenpflicht im Eingangsbereich“, sagt Gunnar Hampel. Der Vor-Ort-Termin zeigt: Viele halten sich an den Rat. Auf dem Eis selbst trägt niemand einen Mund-Nasen-Schutz, aber Abstände werden vorbildlich eingehalten.

60 000 Liter Wasser für Eisfläche

Seit dem 6. November ist das Zelt geöffnet. Stehen wird es bis zum 20. Februar. 60 000 Liter Wasser bilden durch Gefrierstäbe die 14 mal 32 Meter große Eisfläche. „Die Bahn lässt sich wie ein Becken erklären“, führt Gunnar Hampel aus. „Würden wir den Strom abstellen, hätten wir hier ein kleines, flaches Schwimmbad“, scherzt er. Bis 20. Februar läuft der Strom durchgängig. Die Kosten dafür bewegen sich bei 100 Euro pro Tag. Möglich ist das nur durch großzügige Sponsoren, erklärt Gunnar Hampel. Seit 2012 ist die Hansekontor Wismar GmbH Veranstalter für die Eisbahn. Zuvor trugen die Wismarer Stadtwerke die Verantwortung.

Kosten und Öffnungszeiten Die Eisbahn ist montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Am Wochenende und an Feiertagen ist das Eislaufen von 10 bis 20 Uhr möglich. Der Eintritt kostet für Kinder und Jugendliche 2,50 Euro, für Erwachsene vier Euro. Wer Schuhe ausleihen möchte (Größe 25 bis 50), zahlt 3,50 Euro dafür. Familienkarten (drei Kinder, zwei Erwachsene) sind für zehn Euro zu haben. Die Lauflernhilfe kostet drei Euro (fünf Euro Pfand). Auch das Mieten der Bahn ist möglich. Eishockeyfans zahlen 60 Euro die Stunde. Für diese Zeit wird die Bahn blockiert, die Sportler haben sie dann für sich alleine. Entsprechendes Equipment müssen sie mitbringen. Auch exklusive Vermietungen (Geburtstage oder Betriebsfeiern) sind möglich. Die kosten 100 Euro die Stunde. Die Möglichkeit der Kindergeburtstage in der Eishalle werden gut angenommen. Die Geburtstagsrunde darf in der angrenzenden Pagode Platz nehmen. Die kostet zehn Euro, pro Kind kommen noch einmal zwei Euro für die Nutzung der Eisbahn dazu. Noch kein Weihnachtsgeschenk? Die Hansekontor Wismar GmbH verkauft auch Gutscheine.

Aufgrund fehlender Alternativen für die Jugendlichen in der dunklen Novemberzeit haben auch Enya Heidrich (13), Melissa Hansen (15), Jolina Jolitz (15), Shadee Maaßen (14) und Lia Heidrich (16) ihren Spaß auf dem Eis. Den ersten Sturz hat Shadee gerade hinter sich. Ihre Jeans ist rechts komplett durchnässt. „Wir sind am liebsten jeden Tag hier“, meint Lia. Freunde treffen, Spaß haben – hoffentlich bleibt es auch so.

Sind oft gemeinsam in der Eishalle: (v. l.) Enya Heidrich (13), Melissa Hansen (15), Jolina Jolitz (15), Shadee Maaßen (14) und Lia Heidrich (16). Quelle: Jana Franke

Endlich wieder Eislaufen

Ein wenig unsicher bewegt sich Paul Sieg übers Eis. „Im vergangenen Jahr gab es die Eisbahn ja wegen Corona nicht. Nun muss ich mich wieder an die Schuhe gewöhnen“, begründet der 13-Jährige. Die Bande ist ihm eine Stütze und Bremshilfe.

Hatte zunächst Startschwierigkeiten: Paul Sieg (13) nutzte die Bande als Stütze und Bremshilfe. Quelle: Jana Franke

Dagegen ist Ida flink unterwegs. Mit vier Jahren stand sie das erste Mal auf dem Eis, erzählt ihr Papa. Die Siebenjährige freut sich, dass sie nun endlich ihre in der Kammer eingemotteten Schlittschuhe wieder anziehen kann. „Ich bin auch oft mit meiner Mama und meinem Bruder hier“, sagt sie. In dieser Saison sei es schon sechsmal gewesen.

Ist flink auf den Kufen unterwegs: Ida (7) stand vor drei Jahren erstmals auf dem Eis. Quelle: Jana Franke

Nutzen die Eisbahn als gemeinsames Familienerlebnis: Susanne Herberg mit ihren Söhnen Tim (14) und Eddi (6). Quelle: Jana Franke

Zeit als Familie ist auch für Susanne Herberg der Grund für einen Besuch der Eisbahn. Mit ihren Söhnen Eddi (6) und Tim (14) ist sie heute hier. „Ich war schon als Kind gern Schlittschuhlaufen. Das gebe ich an meine Kinder weiter“, sagt sie. Während Tim schon recht flott auf den Kufen unterwegs ist, zieht es Eddi derzeit lieber vor, auf der Lauflernrobbe zu sitzen.

Ein wenig Spaß muss sein: (v. l.) Max Heide (15), Lukas Sturbeck (16) und Max Pyko (15) tragen Oly Pyko (12). Quelle: Jana Franke

Mit der hatten auch Max Heide (15) und Lukas Sturbeck (16) vor zehn Jahren begonnen. Seitdem sind sie Stammgäste und eigneten sich schon Tricks an: rückwärts fahren, springen und Drehungen. Alles kein Problem – nun ja, fast. Erst vor einer Woche holte sich Lukas einen blauen Arm. „Ich bin mit Vollspeed gegen die Bande“, beschreibt er. „Blaue Flecken sind keine Seltenheit.“ Einen Krankenwagen brauchte er aber noch nicht. Es kommt nicht oft vor, aber Rettungssanitäter hat Nicole Lüder im Zelt erlebt – und nun auch leider Polizisten.

Von Jana Franke