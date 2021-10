Grevesmühlen

Der Ausschuss für Entwicklung des ländlichen Raumes, Umwelt und Landwirtschaft des Landkreises befasst sich in seiner nächsten Sitzung unter anderem mit den Anfahrten von Kreuzfahrtschiffen in Boltenhagen und dem Ankern in der Wohlenberger Wiek.

Die Sitzung am Donnerstag, 21. Oktober, ist öffentlich und beginnt um 16 Uhr im Kreistagssaal der Malzfabrik am Börzower Weg in Grevesmühlen. Über das Ankern der Kreuzfahrtschiffe wird im Zusammenhang mit dem FFH-Gebiet in der Wohlenberger Wiek diskutiert. Weitere Themen sind die Einführung eine Abfall-App, die Konzession für die Blaue Tonne sowie das Raumentwicklungsprogramm für Nordwestmecklenburg.

Von Malte Behnk