Angekündigte Lockerungen - Öffnet die Außengastronomie in Mecklenburg am 22. März? – So ist die rechtliche Lage

Gibt es ab Montag wieder Kaffee auf den Terrassen der Cafés in Boltenhagen, Grevesmühlen oder Wismar? Die Antwort lautet: Vielleicht. Dabei regeln zwei Dokumente die Lockerungen. Aber: Sie widersprechen sich. Der Landkreis NWM erklärt, wie es laufen soll.