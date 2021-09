Außergewöhnliches Autospektakel in Brook an der Ostseeküste

Brook

Die Veranstalter sparen nicht mit Superlativen: „Ein außergewöhnliches, epochales und spektakuläres Event“ wollen sie den bis zu 2500 Besuchern auf der Autoliebhaber-Messe „Altblechliebe Spectaculum“ bieten. Auf der historischen Gutsanlage von Brook präsentierten sich am Samstag außergewöhnliche Old- und Youngtimer. Organisator André Fischer erklärt das Konzept: „Normalerweise kommst du an, machst die Karre hübsch, polierst noch ein bisschen, drehst ’ne Runde und dann sitzt du bis Sonnenuntergang auf dem Klappstuhl hinter dem Auto.“ Seine Kollegen und er von der „Altblechliebe“ haben anderes im Sinn: „Wir wollen nicht nur die Fahrzeuge spektakulär in Szene setzen, sondern auch die Menschen, die dazugehören, unterhalten.“ Darum gibt es „Hau den Lukas“ und Vogelschießen, es streift eine „Walking Band“ über das Gelände, ein Elvis-Double macht sich gerade fertig zum Auftritt.

„Fürsten“ im Rampenlicht

Es gibt mehrere Bars, diverse Imbissstände – „nicht immer nur Bratwürste“ – und ein „Kosmetik-Studio“ für Autos. Mit Sonnenuntergang um 19.08 Uhr heißt es „Spotlight on“ auf die 96 tollsten Autos, die hier fantasievoll „Fürsten“ genannt werden, derweil normale Fahrzeuge einfach „Ritter“ sind. Die Spotlights bewegen sich computergesteuert für jeweils sechs Sekunden auf ein Auto, dann drei Sekunden Licht- statt Trommelwirbel, bis das nächste Fahrzeug ins Rampenlicht rückt. Bis zum späten Nachmittag hatten sich bereits 1200 Gäste eingefunden. Am Abend erlebten sie noch eine Feuershow und Disco mit Live-DJs bis zwei Uhr morgens.

Zur Galerie Diese liebevoll restaurierten und getunten Old- und Youngtimer begeistern am Samstag Tausende in Brook.

Mehr Unterhaltung für die Gäste

Die „Altblechliebe“ ist aus der gleichnamigen Facebook-Community mit 30 000 Followern entstanden. Bei der Vermarktung ihrer Fan-Shirts auf diversen Oldtimer-Messen hat die Initiatoren gestört, dass die Unterhaltung der Gäste zu kurz kam. So war die Idee der „Spectaculum“ geboren. „Was uns ausmacht, ist die Bandbreite vom Original-Golf 1 aus dem dritten Herstellungsmonat von 1974 mit Schwalbenschwanz bis zum High End getunten Opel Kadett C aus dem Jahr 1976“, so André Fischer.

Ein goldener Opel Kadett C „Caravan“ Baujahr 1976 fasziniert die Tuning-Fans Quelle: Annabelle von Bernstorff

Denise Ronneberger (l.) und Anna Sichelstiel sind Fans von dem Original Golf 1 „Schwalbenschwanz“ von 1974. Quelle: Annabelle von Bernstorff

„Das hier ist das absolute Highlight“

Denise Ronneberger ist extra aus Gera angereist. Die junge Frau ist fasziniert von den „jungen Klassikern“. Ihr Freund fährt einen 88er Opel Omega. „Wir waren schon auf ein paar Treffen in diesem Jahr, aber das hier ist das absolute Highlight.“ Sogar eine neue Freundin hat sie in Brook zufällig beim Einparken gefunden. Anna Sichelstiel ist elf Stunden aus Mühldorf in Bayern angereist. Sie lobt „das dezente Tuning, hier harmoniert alles miteinander, das passt einfach, wie das Alte und das Moderne zusammengebracht wird“, schwärmt sie. „Hier sieht man Autos mit persönlicher Note, aber nicht übertrieben.“

„Brombeerkörbchen“ mit „Sansibar“ im Kofferraum Quelle: Annabelle von Bernstorff

Die „persönliche Note“ reicht vom Wackel-Dackel und Playboy auf der Hutablage bis zur maßgeschneiderten „Sansibar“-Bar im Kofferraum eines Golfs „Brombeerkörbchen“. Nummernschilder und mit Velours ummantelte Erste-Hilfe-Kästen sind farblich auf Lack und Leder innen und außen abgestimmt.

Anders als bei normalen Oldtimer-Treffen

Cordula Fabricius sitzt auf ihrer „Göttin“, einer Citroen DS aus dem Jahr 1967. Quelle: Annabelle von Bernstorff

Sehr individuell ist auch das Skelett, das auf dem Beifahrersitz von Cordula Fabricius’ Citroën DS aus dem Jahr 1967 thront. Die Hamburgerin fährt „die Göttin“, wie das Auto auch genannt wird, seit 2004. Sie trägt eine Citroën DS als Kettenanhänger, als Armreif und als Gürtelschnalle. Ihr Brillengestell zieren links und rechts zwei DS-Modelle und ihren Fingerring das Citroën-Logo. Ihr gefällt es in Brook, auch wenn es „anders ist als bei normalen Oldtimer-Treffen“. Inwiefern anders? „Tiefer, breiter und lauter“, lacht sie.

Von Annabelle von Bernstorff