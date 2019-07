Schönberg

Handarbeiten, Malerei und Grafik, Fotografie, Literatur, Schiffsmodellbau, Schmuck, Keramik und vieles mehr: In einer nie zuvor erlebten Vielfalt zeigt eine Ausstellung in Schönberg, wie kreativ Frauen, Männer und Kinder in Nordwestmecklenburg sein können. Sie präsentieren in der Palmberghalle, was sie in ihrer Freizeit schaffen. Der neue Schönberger Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) eröffnet die Ausstellung „Kunst und Hobby“ am Sonnabend, den 27. Juli, um 14 Uhr. Besucht werden kann sie bis zum darauffolgenden Sonnabend, den 3. August, täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

„Es wird immer vielfältiger.“ Das bestätigt Stadtmitarbeiter Matthias Aurich. Er bereitet die 13. Ausstellung „Kunst und Hobby“ mit vor. Von Anfang an dabei: der Schönberger Fotograf Reinhard Zillmer. Er sagt: „Viele freuen sich auf die Ausstellung.“ Die jüngste Ausstellerin kommt nach seiner Auskunft aus Niendorf und malt. Sie ist sieben Jahre alt.

„„Es ist eine der wenigen Möglichkeiten in der Gegend, dass Hobbykünstler ausstellen können“, sagt Mitorganisator Reinhard Zillmer. Quelle: Jürgen Lenz

Reinhard erinnert sich daran, dass bei der ersten Ausstellung ein Dutzend Hobbykünstler mitmachte. Nun kündigt Matthias Aurich an: „Es sind diesmal auf jeden Fall über 30.“ Mehr geworden ist auch das Engagement derjenigen, die ihre Werke in der Palmberghalle zeigen. Beim ersten Mal bereitete die Stadt die Ausstellung allein vor. Mittlerweile erledigen das immer mehr die Hobbykünstler und Kunsthandwerker. Werbung finanzieren sie aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen am Wochenende. Die Stadt stellt die Halle kostenlos zur Verfügung. Standgebühren werden nicht erhoben. Wie erklärt sich Reinhard Zillmer den immer größeren Erfolg der Ausstellung in Schönberg? Er nennt einen wichtigen Grund: „Es ist eine der wenigen Möglichkeiten in der Gegend, dass Hobbykünstler ausstellen können.“ Sie kommen gerne nach Schönberg – auch wegen des guten Miteinanders. Reinhard Zillmer erklärt: „Wir verstehen uns alle sehr gut.“

Reinhard Zillmer ist einer der Aussteller, die ab Sonntag täglich um 15 Uhr zu kostenlosen Workshops einladen. Am Donnerstag, den 1. August, zeigt der Fotograf, wie Bilder am Computer sinnvoll bearbeitet werden.

Ausstellungsbesucher erleben ein unterhaltsames Programm der Schönbarger Späldäl mit Vorträgen und Sketchen. Quelle: Jürgen Lenz

Ein Workshop zur Mikroskopie eröffnet die Reihe am Sonntag, den 28. Juli. Für die Besucher werden mehrere Mikroskope bereitstehen. Am Montag folgt der Workshop „Kreativ mit Holz“. Grundlagen des Malens werden am Dienstag vermittelt. Am Mittwoch zeigt die Schönbarger Späldäl, wie unterhaltsam es für Zuschauer sein kann, wenn Frauen und Männer in ihrer Freizeit die Tradition des niederdeutschen Theaters pflegen. Sie führen ein humorvolles Programm auf. Um die „Handarbeitstechnik Häkeln“ geht es in einem Workshop am Freitag, dem 2. August. Mit ihm endet die Reihe. Am 3. August, dem letzten Ausstellungstag, bietet „Kunst und Hobby“ erstmals die Versteigerung eines Bildes, das Teilnehmer in der ganzen Woche unter Leitung des Dassower Malers Peter Stuppy malen werden. Der Erlös kommt nach Auskunft von Reinhard Zillmer dem Verein „Badeteich Schönberg“ zugute. Zur Ausstellungseröffnung am 27. Juli spielt die Parforcehornbläsergruppe „Maurinetal“. Sie zeigt damit ein weiteres schönes Hobby, dem in Nordwestmecklenburg nachgegangen werden kann: das Spielen konzertanter Jagdmusik auf hohem Niveau. Wer sich ebenfalls dafür begeistern kann, Freude am gemeinsamen Musizieren hat und über Notenkenntnisse verfügt, kann sich gerne an die Gruppe wenden.

Jürgen Lenz