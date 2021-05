Renate Schürmeyer, Künstlerin aus Bernstorf (Nordwestmecklenburg) fragt, welche Auswirkungen Corona haben wird? Geht es um ein weiter so wie zuvor oder um eine Art Neuanfang? Die Ausstellung mit Werken der Künstlerin, die am 30. Mai in der Grevesmühlener St. Nikolai Kirche eröffnet wird, soll wachsen. Menschen aus der Region können sich mit Exponaten beteiligen.