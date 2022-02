Grevesmühlen

Ein Jahr Austausch in den USA ist der Wunsch vieler Schüler. Angeboten werden Austauschprojekte von verschiedenen Organisationen, aber auch über Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Dort gibt es das sogenannte Parlamentarische Patenschaftsprogramm, in dem Bundespolitiker die Patenschaft für eine Schülerin oder einen Schüler übernehmen.

In diesem Sommer wird die 15-jährige Gymnasiastin Nele Westendorf in die Vereinigten Staaten reisen und dort ein Jahr lang zur Schule gehen. Gleichzeitig ist sie eine Junior-Botschafterin für Deutschland.

Simone Borchardt (CDU) ist Austausch-Patin

Patin für die Schülerin wird die Bundestagsabgeordnete Simone Borchardt (CDU) aus Warnow sein. Sie hat Nele Westendorf vor kurzem in ihrem Wahlkreisbüro in Grevesmühlen kennengelernt. Während des Austauschjahres wird Simone Borchardt per Mail oder Telefon mit ihr in Kontakt bleiben. Auch ein Besuch der Politikerin in den USA ist geplant. „Für mich ist es das erste Mal, dass ich die Ehre habe, eine junge Stipendiatin zu betreuen. Und ich bin sehr gespannt, was sie zu berichten hat, wenn sie in die USA reist“, sagt Simone Borchardt. „Das Programm finde ich großartig, da es den jungen Leuten die Möglichkeit bietet, das amerikanische Leben aus erster Hand zu erfahren“, sagt die Abgeordnete, die seit Oktober 2021 Mitglied des Deutschen Bundestages ist.

„Ich war überglücklich“

„Ich war überglücklich, als ich erfuhr, dass ich das Stipendium erhalte und meinen Traum von einer Reise in die USA ermöglicht wird. Ich freue mich sehr, meine Gastfamilie kennenzulernen und hoffe, dass ich als Junior-Botschafterin mein Bundesland Mecklenburg-Vorpommern gut vertreten werde“, sagte Nele Westendorf bei dem Kennenlernen. Wohin die Reise geht, steht für Nele allerdings noch nicht fest. Bis zum Sommer wird ihr mitgeteilt, in welchem Bundesstaat sie ein Jahr verbringen wird. Am liebsten wäre der Gymnasiastin eine warme Region.

Austausch über Traditionen und Werte

„Mit dem Austausch leisten die Mecklenburger einen wichtigen Beitrag zur deutsch-amerikanischen Verständigung. Nicht nur indem sie nach ihrer Rückkehr von ihren Erfahrungen berichten, sondern auch vor Ort, wenn sie mit amerikanischen Jugendlichen ihre Wertvorstellungen verknüpfen“, so Simone Borchardt.

Bewerbungen ab Mai möglich

Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Congress. Es steht unter der Schirmherrschaft des Bundestagspräsidenten. Bewerbungen für das Austauschjahr 2023/2024 sind ab Mai 2022 auf der Internetseite usappp.de möglich.

Von Malte Behnk