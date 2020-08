Grevesmühlen

Schöne Überraschung für die Schüler des Grevesmühlener Tannenberg-Gymnasiums. Die Town & Country Stiftung, die jedes Jahr Vereine und Organisationen für innovative Ideen und Projekte auszeichnet, hat insgesamt 4000 Euro in der Region ausgeschüttet. Einer der Preisträger ist das Grevesmühlener Gymnasium: Das Gymnasium am Tannenberg hat seit 2014 einen individuell für seine Schüler zusammengestellten Schulplaner. Dieser bietet jede Menge Vorteile gegenüber dem normalen Hausaufgabenheft. Darin finden die Kinder und auch deren Eltern wichtige interne Informationen zum Lehrplan, Kontaktpersonen für soziale Programme und Projekte, Termine, Kriterien zur Beurteilung von Leistungen und Operatoren für den Unterricht. Er wird jährlich nach den Bedürfnissen und Wünschen der Schülerschaft aktualisiert und verbindet so die Schulgemeinschaft.

DRK NWM betreibt Jugendclub in Neuburg

Das DRK Nordwestmecklenburg hat ebenfalls 1000 Euro erhalten, der Verein hilft Menschen in Not und schweren Lebenslagen und fördert unter anderem auch Bildung im Kinder- und Jugendalter. Im Jugendclub Neuburg werden Kochkurse angeboten, zweimal die Woche für SchülerInnen der Schule Neuburg und ein- bis zweimal in der Woche als offenes Angebot. Die Kinder und Jugendlichen lernen, wie man kocht und sich organisiert. Außerdem erfahren sie viel über die Zutaten und Nachhaltigkeit.

Von Michael Prochnow