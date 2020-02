Auto erfasst Fußgänger in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Ein Fußgänger ist am Donnerstagmorgen in der Lübecker Straße in Grevesmühlen von einem Auto angefahren worden. Der Polizei zufolge wurde er dabei schwer verletzt.

Der 49-Jährige hatte die Straße betreten, um die Straßenseite zu wechseln und achtete dabei offenbar nicht auf den Verkehr. Der Fahrer eines VW konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste den Mann.

Mann kommt ins Krankenhaus

Als die Beamten des örtlichen Polizeireviers am Unfallort eintrafen, wurde der Mann bereits von Rettungskräften medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro.

Von OZ