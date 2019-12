Auto erfasst Radfahrerin in Rehna: Frau verletzt

Rehna

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am Dienstagmorgen in Rehna ( Landkreis Nordwestmecklenburg) eine Radfahrerin verletzt worden. Der Polizei zufolge stand die 63-Jährige mit ihrem E-Bike an der Schweriner Straße und wollte die Seite wechseln.

Sie übersah einen sich entgegenkommenden Audi und wurde von diesem erfasst. Die Autofahrerin konnte den Aufprall trotz Vollbremsung nicht verhindern. Dabei entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Frau war leicht verletzt und begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Von OZ