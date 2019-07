Schönberg

Seinen Rausch schlief ein Autofahrer offenbar im eigenen Auto aus. Das bescherte der Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Metelsdorf am Sonnabend morgens einen ungewöhnlichen Einsatz. Aufgrund eines Hinweises fuhren die Beamten zu einem auf dem Seitenstreifen der A 20, kurz vor der Anschlussstelle Schönberg, ungesichert abgestellten Mercedes. Vor Ort war kein Warndreick aufgestellt und am Fahrzeug kein Warnblinklicht eingeschaltet. Der Motor des Pkw lief, während der Fahrer angeschnallt bei laufendem Motor fest auf dem Fahrersitz schlief. Die Polizisten klopften an die Seitenscheibe und weckten den 46-Jährigen. Im Verlauf der nachfolgenden Kontrolle bemerkten sie Alkoholgeruch. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,23 Promille. Sie ordneten eine Blutprobenentnahme an, stellten den Führerschein des Mannes sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

OZ