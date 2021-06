Autofahrerin mit 3,35 Promille bei Grevesmühlen gestoppt

Upahl

Eine 61-jährige Autofahrerin war am Donnerstagabend unter erheblichem Alkoholeinfluss zwischen Rüting und Upahl (Nordwestmecklenurg) unterwegs. Ein aufmerksamer Autofahrer hatte die Grevesmühlener Polizei darüber informiert. Dem 23-jährigen Zeugen war ein Audi, der in starken Schlangenlinien vor ihm fuhr, aufgefallen. Er folgte dem Fahrzeug bis zu einem Tankstellengelände in Upahl und hinderte die Frau an der Weiterfahrt bis zum Eintreffen der Polizei.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,35 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde ihr untersagt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr aufgenommen.

Von OZ