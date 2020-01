Autoren präsentieren die Chronik von Dassow

Dassow

Sie ist ein Erfolg: die 2019 im Jubiläumsjahr „800 Jahre Dassow“ erschienene Chronik der Stadt. Zahlreiche Exemplare sind bereits verkauft. Wer die Chronik noch nicht kennt oder mit Autoren ins Gespräch kommen will, hat jetzt dazu die Gelegenheit. „Wir wollen unsere Chronik vorstellen“, kündigt Andrea Hinrichs, Kulturbeauftragte der Stadt, an. Die Termine: Sonnabend, der 18. Januar, im Bürgerhaus in Pötenitz, Sonnabend, der 25. Januar, in der Familienbegegnungsstätte in Dassow, Lübecker Straße 50, und Sonnabend, der 1. Februar, im Gemeindehaus in Harkensee. Alle Präsentationen beginnen um 19 Uhr.

Vorstellung in lockerer Runde

Die Chronik soll in lockerer Runde vorgestellt werden. Pastor Ekkehard Maase wird ein paar einleitende Worte sagen. „Dann werden zwei bis drei Hobbychronisten Auszüge aus ihren Artikeln vorlesen“, kündigt Andrea Hinrichs an. Danach wollen die Autoren mit ihren Gästen ins Gespräch kommen. Kaffee, Tee und andere Getränke werden gereicht. „ Es gibt auch die Möglichkeit, noch Chroniken zu kaufen“, kündigt Andrea Hinrichs an.

Die Stadt hat die 320 Seiten starke Buch herausgegeben. Es kostet 25 Euro.

Die Chronik ist das Werk eines Autorenkollektivs. Mitgewirkt haben Christine Bentlage, Angela Radtke, Andrea Hinrichs, Volker Jakobs, Gerd Matzke, Hans-Heinrich Moll, Lutz Pinnecke, Stefan Pohlke, Karl-Ludwig Strübing und Ekkehard Maase.

Zeittafel führt die wichtigsten Ereignisse auf

Ein Kapitel ist dem Dassower See gewidmet. Andere Abschnitte informieren über die Geschichte der Fischer und der Landwirtschaft. Ein Beitrag gibt die Historie von Handel und Gewerbe in Dassow wieder. Ausführlich ist auch die Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde wiedergegeben. Ein anderes Kapitel informiert über die römisch-katholische Kirche in Dassow. Weitere Themen sind die Schule, Kindergarten und Kinderkrippe, Vereine, freiwillige Feuerwehr, Ortsteile, das Luftwaffenzeugamt, Dassow in der NS-Zeit, das Kriegsende und die Nachkriegszeit, die DDR-Zeit, die Wende von 1989/90 in Dassow und die Entwicklung der Stadt nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Listen führen die Dassower Bürgermeister und Pastoren in Vergangenheit und Gegenwart auf.

Eine Zeittafel nennt die wichtigsten Ereignisse in der Orts- und Landesgeschichte. Die Chronik geht auch auf die Geschichte der Ortsteile ein, die zu Dassow gehören.

