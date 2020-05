Grevesmühlen

Es gibt den bekannten Topf und den passenden Deckel oder das Gleiche, das sich gern gesellt. Beides passt in der Tat auf Monika Schröder und Christian Klemkow. Sie lieben das Schreiben, wenn auch in unterschiedlichen Genres. Humoristische Fantasy trifft Science Fiction, hätte man vor sieben Jahren sagen können, als sie sich auf einer Plattform für Autoren ohne Verlag im Rücken – sogenanntes Self-Publishing – kennenlernten.

Der Nordwestmecklenburger und die Westfalin luden Abschnitte ihrer Werke auf „neobooks“ hoch, um sich eine Meinung zu ihrer Buchidee einzuholen. Monika Schröder las das Manuskript von Christian Klemkow und umgekehrt. „Am Anfang hatte ich noch ewig lange Beschreibungen. Es gibt aber eine wichtige Regel – Show, don’t tell („Zeigen, nicht erzählen“, Anm. d. Red.)“, sagt Christian Klemkow und gibt zu, dass er auf diese Kritik hin „umgeschaltet und meine Bücher mit dem dramatischen und Action geladenen Schreibstil verändert habe, der die Bücher ausmacht.“

Anzeige

Aus Veränderungsvorschlägen und lobenden Worten auch von Monika Schröder wurden Nachrichten darüber hinaus und am Ende die große Liebe. Sie verließ ihre Heimat und lebt heute mit Christian Klemkow in Grevesmühlen.

Weitere OZ+ Artikel

Fans sind eBook-Leser

In den sieben Jahren ist viel passiert. Monika Schröder, die hauptberuflich als Grafikerin arbeitet, hat als Mary-Anne Raven mittlerweile ihr fünftes Buch herausgebracht. Christian Klemkow, der einen Kindergarten in Grevesmühlen leitet, vollendete seine erfolgreiche Science Fiction-Reihe „Exploration Capri“. Der sechste Band, „Zorn“, ist nun im Handel. Entstehen sollten ursprünglich nur vier – „Inferno“, „Verschollen“, „Zerstörung“ und „Hoffnung“.

Die eigentliche Idee hatte der 44-Jährige bereits 1995 zu Papier gebracht. Inspiriert hätte ihn vor allem der theoretische Physiker Stephen Hawking, erklärt er. 2014 ist der erste Band veröffentlicht worden – einige Exemplare als herkömmliche Buchform, den Großteil verkaufte er aber als eBook bei Amazon.

Worum geht es in dem Gesamtwerk: Es ist ein dramatisches Abenteuer jenseits von Zeit und Raum. 2033 zerstört ein tief in der Erde verborgenes Artefakt den Vulkan Vesuv und die Insel Capri. 60 Jahre später will eine 22-köpfige Gruppe von Menschen das geheimnisvolle Rätsel lösen. Aber die Expedition steht unter keinem guten Stern. Dass von den 22 Menschen nicht alle überleben, dürfte jedem klar sein.

Vierter Band polarisierte

Mit seinen drei ersten Bänden baute sich Christian Klemkow eine Fangemeinde auf, die mit Spannung auf den vierten Teil wartete. Dort experimentierte er mit dem Ende und ließ die größte Frage offen. „Moni hatte mich damals schon gewarnt, dass ich dafür abgestraft werden könnte. Mir war klar, dass der vierte Band polarisiert und das Ende gewagt ist“, erinnert er sich. Das ist eben künstlerische Freiheit. Seine Leser setzten auf den Titel des vierten Stücks – „Hoffnung“ – und hofften auf mehr. Das zeigen die Rezensionen im Netz eindeutig.

Letztlich tauchte Christian Klemkow wieder in die Science Fiction-Welt ab und schrieb Band fünf und sechs. Drei Jahre widmete er sich „Erwachen“ und „Zorn“. Die Fans danken es ihm mit bemerkenswerten Bewertungen im Netz. „Darauf bin ich stolz“, gibt er zu. Vor allem wird seine visuelle Art zu schreiben gelobt. Hier kommt seine Ader fürs Szenische durch.

Eigentlich wollte Christian Klemkow nach dem Abitur Dramaturgie und Filmschnitt studieren und begann, an ersten Drehbuchentwürfen zu arbeiten. Er hatte sich schon an der Hochschule für Film und Fernsehen in Potsdam-Babelsberg eingeschrieben, als ein Schicksalsschlag in der Familie seine Ziele verwarf. Seine Mutter, Leiterin einer Kindertagesstätte, erkrankte. Christian Klemkow begrub seinen Traum des Drehbuchautors, ließ sich zum Erzieher umschulen und übernahm die Einrichtung seiner Mutter, den heutigen Spielgarten Klemkow in der Lübecker Straße.

Nie wieder ein Verlag

Auf detailreiche Beschreibungen setzt Monika Schröder eher weniger. „Ich mag es kurz und knackig.“ Ihre Bücher sind deutlich dünner als die ihres Lebenspartners – aber nicht weniger spannend. Der Beginn war mit „Plötzlich Mensch“ gemacht. Mit viel Humor und Romantik lässt sie einen Vampir zu einem Menschen werden. Unterstützung suchte sie sich seinerzeit bei einem Verlag. Mit diesem allerdings machte sie schlechte Erfahrungen. „Sie haben ein anderes Ende gefordert. Außerdem hatte ich kein Mitspracherecht beim Preis, das Buch ist viel zu teuer angeboten worden. Und das Cover durfte ich auch nicht mitgestalten“, zählt sie auf.

Mit ihrem zweiten Werk „Plötzlich frei“ ging sie als Self-Publisher eigene Wege. Nach der Fantasyreihe folgte der Psychothriller „Blutige Seiten“ und der Krimi „I miss you Daddy“. Hier setzt Monika Schröder als Grafikerin vor allem auf die Optik. „Der Leser schaut erst aufs Cover und dann auf den Titel. Stimmt das Cover nicht, sind viele Leser wieder weg“, umschreibt sie.

Voller Humor: „Die Legende von Dörte“

Auch die 37-Jährige hat eine große Fangemeinde im eBook-Bereich. Zu finden ist sie im Netz unter dem Namen Mary-Anne Raven. „Der Vorname ist eine Abwandlung meines zweiten Vornamens Marianne. Nun ist er mal zu etwas nütze“, sagt sie lachend. Raven ist die englische Übersetzung ihres Lieblingstieres – dem Raben. Der spielt auch in ihrem kleinen Unternehmen, Corvie, eine Rolle. Das ist eine Ableitung des lateinischen Ausdrucks für Rabe – Corvi. Über ihre Internetseite bietet sie unter anderem Tassen, Kissen oder Jahreskalender an, die von ihr lustig gestaltete Raben zieren.

Ihr neuestes Buch ist gerade in den Handel gekommen: „Die Legende von Dörte“. Auch hier arbeitet Monika wieder mit viel Humor, mit dem sie – neben Christian Klemkow – gern durchs Leben geht. Worum geht es? Die Hauptfigur Dörte wird Hals über Kopf in eine mittelalterliche Fantasywelt katapultiert.

Die erste Rezension dazu gibt es bereits: „Egal ob Computerspiele, Fantasy-Serien beziehungsweise-Bücher: Kein Klischee wird ausgelassen, alles wird aufs Korn genommen, und zwar in einer Art und Weise, die stets lustig wirkt, aber niemals lächerlich (...) Der Schreibstil von Mary-Anne ist unverkennbar und hat mir schon in ihren Vorgängerbüchern gut gefallen...“, schreibt ein Fan. Besser geht es nicht.

Er mag es laut, sie mag es leise

Im Schreiben unterscheidet sich das Autorenpaar in einem entscheidenden Teil: „Ich brauche meine Ruhe. Keine Musik, kein Fernseher, maximal einen Kaffee“, schildert Monika Schröder. Währenddessen hat Christian Klemkow am liebsten große Kopfhörer auf und lässt sich von Filmmusik beschallen. „Um mich in Stimmung zu bringen, höre ich manche Titel sogar in Dauerschleife“, erklärt er.

Monika Schröder schreibt bereits an ihrem nächsten Buch. Christian Klemkow gönnt sich vom Schreiben erst einmal ein wenig Ruhe. „Aber wer weiß, vielleicht bringen wir ja mal ein gemeinsames Werk auf den Markt“, stellt er in den Raum. Ein Buch voller Humor, Romantik, Fantasy und Science Fiction? Das wäre in der Tat einzigartig.

Mehr zu Christian Klemkow und seine Science Fiction-Reihe gibt es unter https://christian.klemkow.de

Lesen Sie auch:

Von Jana Franke