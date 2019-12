Autos in Grevesmühlen aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Grevesmühlen

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in Grevesmühlen in vier Autos eingedrungen. In der Nacht von Samstag zu Sonntag verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu zwei Autos in der Wismarschen Straße und Am Kapellenberg. Sie suchten nach Wertgegenständen.

Zwei weitere Autos im Sandweg waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht abgeschlossen und wurden von den Einbrechern ebenfalls durchwühlt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Der Stehlschaden ist geringer.

Polizei sucht Hinweise

Die Polizisten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten die Bevölkerung um Hinweise. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/720 0 melden.

