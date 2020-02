B 104 bei Schönberg: Betrunkener rast mit 140 km/h an Polizei vorbei

Schönberg

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagnachmittag mit 140 Kilometern pro Stunde im absoluten Überholverbot auf der Bundesstraße 104 bei Schönberg ( Landkreis Nordwestmecklenburg) an der Polizei vorbei gefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Der Fahrer konnte mit seinem Opel auf dem Pendlerparkplatz gegenüber der Deponie Ihlenberg gelotst werden. Statt sich der Verkehrskontrolle zu stellen, sprang der 44-Jährige aus seinem Auto und flüchtete zu Fuß.

Knapp 1,2 Promille

Bereits nach wenigen Metern konnten die Beamten den Mann einholen und führten einen Alkoholtest bei ihm durch. Dieser wies einen Wert von knapp 1,2 Promille auf. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet und der Führerschein sicher gestellt.

Von OZ