Gevesmühlen/Gressow

Die Bundesstraße 105 zwischen Grevesmühlen und Gressow ist derzeit noch für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Theoretisch. Praktisch hat es sich bereits unter den Autofahrern herumgesprochen, dass die Straßensanierung so gut wie abgeschlossen ist.

Seit Tagen rollen Autos, Busse und Lastwagen an den Absperrungen vorbei auf der neuen Fahrbahndecke. Derzeit sind die Straßenarbeiter dabei, die letzten Fahrbahnmarkierungen aufzutragen. Zum kommenden Wochenende soll die Strecke dann offiziell wieder freigegeben werden.

Arbeiten sind planmäßig verlaufen

Anwohner hatten bereits in der OZ-Redaktion angerufen und sich über die aus ihrer Sicht entstandenen Verzögerungen bei den Arbeiten beschwert. Denn die Fahrbahndecke sei seit 14 Tagen fertig, die Bundesstraße hätte längst freigegeben werden können, monierten die Betroffenen, die in den vergangenen Wochen erhebliche Umwege in Kauf nehmen mussten.

Tatsächlich, so heißt es von der Straßenbaufirma, seien die Arbeiten planmäßig verlaufen, die Markierungen aufzutragen sei zeitaufwändig.

Von Michael Prochnow