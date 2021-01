Wismar

Hannah und Karl waren die beliebtesten Vornamen, die Eltern ihren Neugeborenen im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern gegeben haben. In Wismar wurden aber auch ein paar Babys geboren, die eher ungewöhnliche Namen bekommen haben.

Im Sana Hanse-Klinikum Wismar haben einige Eltern auf die Helden von Fernsehserien gesetzt. So wurde zum Beispiel ein Mädchen namens Brida geboren. „Sie ist eine der Protagonistinnen der Amazon-Prime-Serie ,The last Kingdom’“, erklärt Andrea Hoffmann, Sprecherin im Sana-Klinikum Wismar. Ein anderes Baby bekam den Namen Loki. Loki ist unter anderem ein Wikingergott und ist eine Figur in der Serie „Vikings“ sowie eine titelgebende Hauptfigur einer weiteren amerikanischen Serie.

Anzeige

Brida und Loki: Das haben die Babynamen zu bedeuten

Brida und Loki sind zwei von insgesamt 761 Babys, die 2020 im Sana-Klinikum geboren wurden. Das waren zwar nicht ganz so viele Geburten wie 2019 – damals zählte das Klinikum 808 Babys, die in den Kreißsälen zur Welt kamen. „Im August und September 2020 wurden zudem vergleichsweise mehr Babys geboren als in den anderen Monaten“, sagt Sana-Sprecherin Andrea Hoffmann. Allein im August waren es 85 und im September 84 Babys – ein spürbarer und anhaltender Aufwärtstrend bei den Geburtenzahlen in der Hansestadt.

Lesen Sie auch: Bildergalerie: Diese Babys wurden bisher im Januar in Wismar geboren

Den merkt auch Hebamme Michaela Kny. In den vergangenen zwei bis drei Jahren haben die Anfragen in ihrer Praxis erheblich zugenommen. 2017 wurden noch „nur“ 690 Babys im Wismarer Klinikum geboren, 2018 waren es 681. „Wir haben eine neue Kollegin bekommen, die direkt nach der Ausbildung bei uns angefangen hat“, berichtet Michaela Kny. So sind sie nun vier Hebammen im Team der Praxis „ Mudder Griebsch“.

Hebammen mussten Kurse auf online umstellen

Auch die Corona-Pandemie hat das Arbeiten der Hebammen verändert. „Nur ein paar Tage nach Beginn des ersten Lockdowns im März haben wir unsere gleich online angeboten“, berichtet Michaela Kny. Denn: „Es war uns wichtig, die Paare weiter gut auf die Geburt vorzubereiten.“

Dieses Modell ging bis in den Sommer hinein. „Als sich die Situation etwas entspannt hatte, konnten wir gerade eineinhalb Geburtsvorbereitungskurse mit Präsenz anbieten, da mussten wir schon wieder auf online umstellen“, berichtet die erfahrene Hebamme. Und die seien schon anders.

Das Team der Hebammenpraxis vor knapp einem Jahr: Michaela Kny, Lisa Grote und Sabine Summerer (v.l.) hatten einen Auftritt in der Kinderuni. Seit zwei bis drei Jahren spüren auch die Hebammen den anhaltenden Baby-Boom in Wismar. Quelle: privat

„Das Anfassen fehlt schon manchmal. Man hat als Hebamme über eine Videokonferenz nicht die hundertprozentige Kontrolle, ob die Paare die Übungen richtig machen“, so Michaela Kny. Auch Krabbelgruppen fanden anders statt: „Die haben wir komplett nach draußen verlegt.“ Das ging allerdings nur, solange das Wetter auch mitspielte. „Inzwischen machen wir noch eine Krabbelgruppe online.“ Aber das sei nicht dasselbe.

Für gewöhnlich haben die Hebammen zehn Krabbelgruppenkurse geleitet. „Online funktioniert das nicht so gut. Den Eltern fehlen unter anderem auch die Utensilien, die wir in der Praxis vorrätig haben.“

Hausbesuche seien aber noch komplett möglich gewesen und sind es noch – mit Maske. „Einzelgespräche sind natürlich weiterhin möglich. Zudem betreuen wir die Frauen ja auch bis zu zwölf Wochen nach der Geburt“, erklärt die Wismarerin.

Viele Hannahs in Wismar

Fünf bis zehn Frauen, die sie vor und nach der Schwangerschaft betreut, kommen für Michaela Kny jeden Monat neu dazu. Wenig ist das nicht. Für Hausbesuche müssen auch längere Strecken mit dem Auto zurückgelegt werden. Hinzukommen noch die Frauen aus den Vormonaten. Die Hebamme bleibt aber optimistisch und kreativ in der Pandemie. „Bislang sind wir alle gesund geblieben“, sagt sie.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An besonders auffällige Namen, die „ihre“ Babys im vergangenen Jahr bekommen haben, könne sie sich zwar nicht erinnern. Sie bestätigt aber immerhin den MV-Trend: „Wir hatten sehr viele Hannahs unter den Babys.“

Von Michaela Krohn