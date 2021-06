Badesaison in Schönberg eröffnet: Das sind die Corona-Regeln

Schönberg

Strahlender Sonnenschein, gute Stimmung und endlich wieder Badefreuden: Der Verein „Badeteich Schönberg“ hat die Saison eröffnet. Der Vorsitzende Michael Heinze verspricht: „Wir werden so lange offen lassen, wie es geht.“

In normalen Jahren lädt der Verein ab Mai ins Naturbad am Stadtrand von Schönberg ein. Doch in der Corona-Zeit ist auch für ihn vieles anders als sonst. Bis vor kurzem verhinderte eine Verordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, dass die Freibäder öffnen. Nun hat die Landesregierung die Regeln gelockert.

Mindestabstand und Registrierungspflicht

Besucher und Mitarbeiter des Naturbads müssen an Land und im Wasser einen Mindestabstand von 1,50 Mete einhalten. Jeder Besucher hat sich registrieren zu lassen. Das ist am Eingang des Naturbads mithilfe der Luca-App möglich, aber auch schriftlich.

Zum Anbaden bei 23 Grad Wassertemperatur kamen viele Kinder und Jugendliche. Sie stellen in der gesamten Saison das Gros der Besucher. Für einen Tag im Naturbad zahlen sie einen Euro. Der Eintrittspreis für Erwachsene beträgt drei Euro.

Schwimmkurse bis Ende Juli ausgebucht

Die Schwimmkurse des DRK sind nach Auskunft des Ortsvereinsvorsitzenden Sven Schröder bereits ausgebucht. Bei entsprechender Nachfrage und schönem Wetter würden im August weitere Kurse angeboten. Das Naturbad am Stadtrand von Schönberg öffnet montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr sowie sonnabends und sonntags von 13 bis 19 Uhr.

17 Mitglieder gehören dem Verein „Badeteich Schönberg“ an. Ehrenamtliche und Sponsoren unterstützen ihn. Mit Abstand wichtigster Finanzier ist die Stadt. Sie stellte in diesem Jahr und im kommenden bis zu 15 000 Euro bereit, damit der Verein die Rechnungen für Gas, Wasser und Strom bezahlen kann.

Das Naturbad gehört der Kommune. Sie schloss das Freibad 1998 aus Kostengründen. Der Verein gestaltete es zum Naturbad um. Dessen Betrieb ist vergleichsweise günstig.

Von Jürgen Lenz