Frühmorgens in der Bäckerei Schwabe in Schönberg: Eine Kundin bestellt einen Kaffee und nimmt ihn im Pappbecher mit. Im Cafébereich sitzt in diesem Augenblick niemand. Hier gilt nach einer Verschärfung der Coronaregeln in Mecklenburg-Vorpommern 2G plus. Einzige Ausnahme: Jemand ist dreimal geimpft.

Die neuen Regeln treffen den Betrieb in Schönberg hart. „2G plus ist eine Schließung durch die Hintertür“, warnt Daniel Schwabe, Juniorchef der Bäckerei, die 36 Mitarbeiter beschäftigt. Nach einigen Tagen mit harter 2G-plus-Regel kam für den Betrieb etwas Entspannung durch die Maßgabe, dass auch Dreifachgeimpfte ins Café dürfen.

Was Daniel Schwabe bedauert: Die Schweriner Landesregierung hat die Corona-Regeln sehr kurzfristig geändert – wie so oft seit Beginn der Pandemie. Die Bäckerei konnte sich wieder nicht vorbereiten.

Finanzielle Einbußen für Café in Grevesmühlen

So ergeht es auch Sarah Deutsch, Inhaberin des Café Benn in Grevesmühlen. Sie muss den Betrieb immer wieder auf andere Regeln einstellen. Und nicht nur sie. Sarah Deutsch sieht eine Verwirrung in der Bevölkerung. Immer wieder gelte etwas anderes.

„Wenn wir nur ein Café wären, dann wäre 2G plus eine Schließung durch die Hintertür gewesen“, sagt die Inhaberin. Der Betrieb ist aber breiter aufgestellt, bietet auch Brot, Brötchen und einen Mittagstisch an. Die neue Erlaubnis für Dreifachgeimpfte bringt für das Café Benn etwas Entlastung, aber Sarah Deutsch macht deutlich: „Wir haben Einbußen.“ Das im Juni dieses Jahres eröffnete Café mit Bäckerei und Mittagstisch könne sich jedoch halten.

Cafés sind für Bäckerei wichtige Einnahmequellen

Für die Bäckerei Schwabe sind die Cafébereiche in Schönberg und Dassow wichtige Einnahmequellen. Daniel Schwabe erklärt: „Mit Brot und Brötchen Geld zu verdienen, wird immer schwieriger.“ Brot und Brötchen gibt’s nämlich auch in Supermärkten und Tankstellen – wenn auch nicht in der Qualität, die Handwerksbäckereien bieten. Zu deren Alleinstellungsmerkmalen gehören die Cafés. Dort können Kunden gemütlich Kaffee trinken, frischen Kuchen oder Gebäck essen und miteinander klönen.

Daniel Schwabe (37) ist Juniorchef der Bäckerei Schwabe in Schönberg. Sie will in einen neuen Außenbereich mit Sitzplätzen investieren. Quelle: Jürgen Lenz

Landesinnungsmeister Matthias Grenzer warnt vor den Folgen einer 2G-Regelung ohne Ausnahmen für Dreifachgeimpfte: „Es wird kaum einen Kunden geben, der, obwohl er vollständig geimpft ist, zusätzlich noch einen Coronatest ablegen wird, um ein belegtes Brötchen, ein Stück Torte oder Stollen in einem unserer Cafés oder einer Konditorei zu verzehren.“ Grenzer weiß das aus eigener Erfahrung. Er betreibt in Rostock ein Café.

Verbandsgeschäftsführer Jan Loleit ergänzt, die Handwerksbäcker und Konditoren seien einer der ersten Wirtschaftszweige, die von 2G plus wirtschaftlich existenziell getroffen wurden. Beim Lockdown im vorigen Jahr konnten die Betriebe immerhin noch auf staatliche Hilfe hoffen. Das werde diesmal nicht in Aussicht gestellt, erläutert Jan Loleit.

Bäcker spricht von politischem Versagen

Daniel Schwabe bestätigt die Einschätzung der Verbandschefs. Er spricht von einem politischen Versagen und hätte sich die Bundestagswahl für den Februar gewünscht. Im Sommer hätten Ansteckungsgefahren vorausschauend minimiert und das Gesundheitswesen gestärkt werden müssen, aber: „In Summe war der Wahlkampf interessanter als die Gewerbetreibenden und Steuerzahler.“ Im Gesundheitswesen und im Bildungswesen sei nichts passiert.

Inhaberin Sarah Deutsch (32) und Koch Mirko Casello (37) arbeiten im Café Benn in Grevesmühlen. Quelle: Jügen Lenz

Landesinnungsmeister Matthias Grenzer warnt ebenfalls. Er betont: „Den Innungsbäckern und Konditoren lag und liegt das Wohl ihrer Kunden am Herzen, aber hier wird staatliches Versagen – bei allem Verständnis für die schwierige politische Aufgabe – nun auf dem Rücken unserer Gewerke ausgetragen.“

Rentner lässt sich vor Cafébesuch testen

Georg Dargel macht aus der schwierigen Situation das Beste. Er sitzt in der Bäckerei in Schönberg an einem Tisch und trinkt einen Kaffee. Man sieht den 73-jährigen Rentner aus Torisdorf hier des Öfteren. „Ich bin viel hier“, sagt er. Das darf er auch. Georg Dargel ist nicht nur geimpft. Als nur die 2G-Regel galt, ließ er sich vor dem Besuch der Bäckerei Schwabe in der Palmberghalle testen. „Das muss dann eben sein“, sagt er. Andere Kunden kamen Kaffee trinken und Kuchen essen, nachdem sie einen anderen Termin hatten, für den sie getestet sein mussten. Aber das machten nur wenige. Für die Bäckereien brachen durch 2G wichtige Einnahmen weg. Unter Umsatzeinbußen leiden sie weiterhin.

Was bedeutet das für das für die Mitarbeiter der Bäckerei Schwabe in Schönberg und Dassow? Teilweise bauen sie Überstunden ab. Daniel Schwabe betont: „Ich möchte nicht mit Kurzarbeit oder Entlassungen anfangen.“ Er geht davon aus, dass Mitarbeiter später wieder mehr gebraucht werden.

Der Betrieb will jetzt verstärkt in Caféplätze vor der Bäckerei in Schönberg investieren. „Das ist aber extrem wetterabhängig“, macht Daniel Schwabe klar.

Von Jürgen Lenz