Boltenhagen

Der kleine Zug mit seinen blauweißen Wagen und einer Lokomotive vorne weg ist im Ostseebad Boltenhagen während der Urlaubssaison nicht wegzudenken. Seit inzwischen 20 Jahren fährt das Carolinchen jedes Jahr zwischen dem Hafen an der Weißen Wiek und der Steilküste in Redewisch. Urlauber lernen so ihren Ferienort besser kennen und bekommen dazu Erklärungen, die Moderator Leif Tennemann auf Band eingesprochen hat.

Plexiglasscheiben als Schutz

Matthias Beckert, der Lokführer des Carolinchen, hat jetzt vorgesorgt für die Zeit, wenn die Corona-Regelungen gelockert werden und wieder Gäste nach Boltenhagen kommen. Er hat etliche Plexiglasscheiben besorgt und sie in den Wagen der Passagiere montiert. „Dadurch haben wir einzelne Abteile geschaffen, in denen jeder seinen eigenen Schutz hat. Außerdem gilt wie im ganzen ÖPNV auch in der Bäderbahn Maskenpflicht“, sagt Beckert, dessen Eltern das Carolinchen im April 2000 erstmals auf die Straßen geschickt haben.

Matthias Beckert fährt das Carolinchen durch Boltenhagen. Quelle: Malte Behnk

Platzreduzierung ist möglich

Grundsätzlich hat die Bäderbahn Platz für 54 Passagiere. „Wegen der Corona-Regelungen müssen wir das wohl reduzieren. Es kann sein, dass wir nur mit 30 bis 40 Gästen fahren dürfen“, sagt Matthias Beckert. „Aber Familien hätten dann ein Abteil ganz für sich.“

Für Saison investiert

Auf die 20. Saison hatte sich das Carolinchen-Team schon vorbereitet und auf viele Gäste gehofft. „Wir haben die Musikanlage erneuert, damit Leif Tennemann noch besser zu verstehen ist und wir haben alle Sitzbänke neu bezogen“, erklärt Beckert. Hinzugekommen ist jetzt noch die Investition in Plexiglasscheiben.

Warten aufs Go der Politik

Wie die gesamte Tourismusbranche hofft auch er, dass bald wieder Urlauber an die Ostsee kommen dürfen. „Wir freuen uns auf die Gäste und sobald das Go von der Politik kommt, können wir sie wieder fahren“, sagt Matthias Beckert. Er hat auf der Facebookseite des Carolinchen bereits mit einem Video für die neue Ausstattung in der Bäderbahn geworben und hat den Urlaubern in der Ferne mit einer Fahrt zur Steilküste in Redewisch auch die gelbe Rapslandschaft gezeigt.

Unterschiedliche Touren

Den Namen Carolinchen erhielt die Bäderbahn vor 20 Jahren nach Carola Beckert, die das Geschäft langsam an ihren Sohn übergibt. Fahrten kosten 4 Euro für Kinder und 8 Euro für Erwachsene. Angeboten werden Ortsrundfahrten, Fahrten zur Steilküste oder zur Weißen Wiek.

Von Malte Behnk