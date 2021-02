Bäume für Radweg nach Groß Schwansee gefällt

Kalkhorst

Entlang der Straße von Kalkhorst nach groß Schwansee liegen etliche Bäume auf der Seite. Sie wurden gefällt, weil an der Kreisstraße demnächst ein Radweg gebaut werden soll. Den hatten sich Kinder aus der Gemeinde Kalkhorst gewünscht und dafür 2017 beim Bürgermeister Dietrich Neick vorgesprochen. 2019 gab es die Nachricht, dass der Weg 2020 gebaut werden soll. Wegen der Corona-Pandemie und Reglungen mit Behörden dauerte es aber doch länger.

Blick in Richtung Groß Schwansee: Links der Straße wird der neue Radweg gebaut. Dafür wurden Bäume gefällt. Quelle: Malte Behnk

„Die Bauarbeiten werden demnächst ausgeschrieben“, kündigt Neick an. In diesem Jahr werde der Weg auf jeden Fall gebaut. Dass jetzt die Bäume gefällt werden mussten, wurde von einem Gutachter und den Naturschutzbehörden geprüft und genehmigt. „Die meisten Bäume waren nicht mehr überlebensfähig“, sagt Dietrich Neick.

Charlotte Marckardt, Paula Elke Rath-Arguedas und Jette Spielvogel, die sich 2017 gewünscht hatten, sicher mit dem Rad zur Grundschule in Kalkhorst und zum Strand in Groß Schwansee fahren zu können, haben die Grundschule inzwischen verlassen. Sie werden aber dennoch miterleben, dass auch etwas umgesetzt wird, was Kinder sich wünschen.

Im Juni 2017 hatten Charlotte Marckardt, Paula Elke Rath-Arguedas und Jette Spielvogel (im Bild v.l.) bei Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick den Wunsch nach einem Radweg zwischen Groß Schwansee und Kalkhorst geäußert. Quelle: Malte Behnk

Von Malte Behnk