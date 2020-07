Bäume in Groß Schwansee angebohrt: So reagieren die Menschen im Ort

Groß Schwansee

Einwohner und Urlauber im kleinen Dorf Groß Schwansee sind entsetzt. Mehrere alte Eichen und Ahornbäume im Küstenwald sind schwer beschädigt und drohen einzugehen. Offenbar sind die Bäume angebohrt worden.

Eine Vermutung macht im Ort die Runde, dass so der Blick von der Randbebauung auf die Ostsee verbessert werden soll. Einige große Eichen und Ahornbäume, die beieinanderstehen, würden eine große Lücke hinterlassen, sollten sie wegen der Beschädigungen eingehen und umstürzen.

Baumbestand zieht Urlauber an

Urlauber, die gerade auf dem Weg zum Strand sind, reagieren mit Unverständnis auf den Baumfrevel. „Wir kommen extra wegen des schönen Baumbestands hierher“, sagt eine Frau. Ein Mann aus Boltenhagen, der mit seiner Familie am Strand war, hat schon öfter von illegalen Abholzungen gehört. „Das kommt ja immer wieder vor. Dass sich hier jemand einen Meerblick verschaffen will, kann ich mir durchaus vorstellen“, sagt er.

Elke und Lena Hohls (v.r.) neben einer der angebohrten Eichen. Neben dem Bohrloch hat sich der Efeu bereits braun verfärbt. Quelle: Malte Behnk

Bürgermeister: „Es muss ermittelt werden.“

Kalkhorsts Bürgermeister Dietrich Neick (FWK), zu dessen Gemeinde Groß Schwansee zählt, will sich an Mutmaßungen nicht beteiligen, auch wenn er verärgert über die Beschädigung der Bäume ist. „Es muss jetzt ermittelt werden“, sagt er. Auch wenn man aus anderen Orten schon von illegalen Fällungen und Ähnlichem gehört habe, hat es einen Fall wie diesen in Groß Schwansee bisher nicht gegeben.

Baumkronen lichten sich schon

Der Efeu an der Bohrstelle geht bereits ein. Das kann ein Zeichen für Gift sein. Quelle: Malte Behnk

Dass etwas mit den alten Bäumen nicht in Ordnung ist, ist schon aus der Entfernung zu sehen. Wo jetzt sattes Grün sein sollte, wird das Laub gelblich-braun und fällt ab. Der Grund scheinen die etwa fingerdicken Löcher zu sein, die offenbar in die Bäume gebohrt wurden. Mal sind es zwei, mal drei Löcher pro Stamm. Sie führen schräg nach unten und es könnte auch etwas hineingetropft worden sein. Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Kalkhorst hatten die Löcher entdeckt. Die Gemeinde hat das bei den zuständigen Behörden angezeigt.

Hinweise auf Gift in Bohrlöchern

„Der Efeu rund um das Loch ist schon eingegangen“, berichtet Naturschutzwartin Elke Hohls, die unweit der beschädigten Bäume in der Naturstation Fischerkaten Bildungsangebote über den Lebensraum Ostseeküste macht. Dass der rankende Efeu eingeht, ist für sie ein Zeichen, dass auch Gift im Spiel sein könnte. Mit ihrer Tochter Lena Hohls, die auch Naturschutzwartin ist, hat sie die Beschädigungen der Bäume dokumentiert.

Lena und Elke Hohls gehen zu den beschädigten Bäumen im Küstenwald. Quelle: Malte Behnk

Vier Eichen und drei Ahorn angebohrt

„Zwischen den Strandzugängen 5 und 6 sind vier große Eichen angebohrt und drei Ahornbäume, die als Gruppe stehen“, zählt Lena Hohls auf. Sollten die alten Bäume umstürzen, könnten zumindest einige Äste der Baumkronen auch den Kolonnenweg erreichen, auf dem viele Radfahrer und Spaziergänger unterwegs sind. Die Eichen haben einen Stammumfang von 1,70 bis drei Meter und sind dementsprechend alt. „Scheinbar gibt es Menschen, die aus eigennützigen Interessen jeglichen Respekt und die Ehrfurcht vor der Natur verloren haben“, zeigt Elke Hohls ihr Unverständnis.

Geldstrafen drohen Wer in Mecklenburg-Vorpommern einen Baum illegal fällt, muss mit einer Geldstrafe rechnen. Die kann zwischen 50 Euro und 100 000 Euro ausfallen. Im Bundesnaturschutzgesetz ist geregelt, dass es verboten ist, „wild lebende Pflanzen ohne vernünftigen Grund von ihrem Standort zu entnehmen oder zu nutzen oder ihre Bestände niederzuschlagen oder auf sonstige Weise zu verwüsten und Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören“.

Baumfrevler schlagen häufig zu

Dass es immer wieder vorkommt, dass Bäume angebohrt werden und in die Löcher giftige Substanzen eingebracht werden, hat der BUND ( Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland‎) Mecklenburg-Vorpommern auf seiner Internetseite dokumentiert. Im Ostseebad Boltenhagen hatte es mehrfach Anzeigen gegeben, weil zwischen den Häusern an der Strandpromenade und der Ostsee über Nacht Bäume gefällt worden waren. In Wismar hatten Unbekannte erst im Juni einer Linde die komplette Rinde abgezogen.

