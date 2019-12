Boltenhagen

Das ehemalige „Haus Oranien“ in Boltenhagen liegt schon zum größten Teil in Trümmern. Das frühere Kindererholungsheim, das vor dem Bau des neuen Kurhauses als Kurverwaltung im Ostseebad Boltenhagen genutzt wurde, wird abgerissen. Auf dem Grundstück an der Ostseeallee sollen hauptsächlich neue Wohnungen entstehen.

Baudenkmale in Boltenhagen Albin-Köbis-Siedlung 1 - 10, Siedlung August-Bebel-Straße 1 - 18, Siedlung Dünenweg 7a, Hallenhaus Dünenweg 9a, Hallenhaus Dünenweg 11, Pension „Haus am Meer“ Dünenweg 13a, Hallenhaus mit Fritz-Reuter-Gedenktafel Ostseeallee 3(ehem. Ostseeallee 13, ehem. Ernst-Thälmann-Straße 13), Wohn- und Geschäftshaus Mittelpromenade 12a, Wohn- und Geschäftshaus Mittelpromenade 12b, Wohn- und Geschäftshaus Kapellenberg, Gedenkstein für Pastor Meyer Kapellenberg, Hochwasserstein von 1872 Kapellenberg, Kapelle Klützer Straße 11 - 15, Schule einschließlich Turnhalle Klützer Straße 11 - 15, Pausenhof m. Bepflanzung Klützer Straße 11 - 15, Mauern Mittelpromenade 6, Pavillon Mittelpromenade 12, Wohn- und Geschäftshaus Mittelpromenade 13, Wohn- und Geschäftshaus Mittelpromenade 14, Wohn- und Geschäftshaus Mittelpromenade 15, Wohn- und Geschäftshaus Mittelpromenade 16, Wohn- und Geschäftshaus Mittelpromenade 19, Wohn- und Geschäftshaus Mittelpromenade 25, Hotel und Pension Wagenknecht Mittelpromenade 26, Wohnhaus Mittelpromenade 28, Seebach’s Hotel Mittelpromenade 30, ehem. Pension Minerva Ostseeallee 22, 24 Wohnanlage Robert-Blum-Platz 1 - 4, Wohnanlage Strandpromenade 1, Lesehalle Strandpromenade 15, Restaurant zur Düne Strandpromenade 32, Wohnhaus Strandpromenade 34, Wohnhaus „Haus Hubertus“ Strandpromenade 44, Schullandheim Ostseeallee 106, 107, 108, (ehem. Tarnewitzer Chaussee 13) Kinderkurheim Bislang gestrichen: Dünenweg 3, ehemalige Pension Mittelpromenade 18, Wohn- und Geschäftshaus Mittelpromenade 31, ehem. Pension (Café zur Muschel) Mittelpromenade 33, Haus Likedeeler Strandpromenade 31, Wohnhaus Strandpromenade 41, Wohnhaus „Haus Südwest“ Strandpromenade 45, Sanatorium

„Haus Oranien“ stand seit 2000 leer

Mit dem Abriss verschwindet ein Stück Geschichte des Ortes, aber auch ein Schandfleck. „Haus Oranien“ stand bereits seit dem Neubau des neuen Kurhauses an der Ostseeallee im Jahr 2000 leer. Die frühere Gemeindeverwaltung war 2011 aus dem benachbarten Gebäude ausgezogen.

Ein kleines Stück von „Haus Oranien“ steht noch. Quelle: Malte Behnk

2013 gab es dann die erste Meldung, dass es Kaufinteressenten für das Grundstück gebe. 877 000 Euro war damals das Mindestgebot. Es fand sich auch ein potenzieller Käufer, der dann aber nach ersten Verhandlungen über einen Bebauungsplan wieder Abstand vom Projekt nahm.

Investor plant 35 Wohnungen

2018 kaufte Investor Dr. Horst Brandt von der Baltic Quartier GmbH & Co. KG aus Schwerin das Grundstück. Er plant dort fünf Neubauten mit 35 Eigentumswohnungen, einer Tiefgarage und Gewerbeflächen. „Der Bebauungsplan befindet sich gerade in der Aufstellung“, sagt Bauamtsleiterin Maria Schultz aus dem Amt Klützer Winkel. Daher sei mit einem Baubeginn voraussichtlich erst im nächsten Sommer zu rechnen.

Die ehemalige Gemeindeverwaltung in Boltenhagen, daneben die einstige Kurverwaltung Quelle: Michael Prochnow

Erhalt und Sanierung nicht möglich

Den Vorschlag aus der Gemeinde, im „Haus Oranien“ ein Gemeindezentrum oder einen Seniorentreff zu etablieren, kann der Investor nicht aufnehmen. Er hatte der Gemeindevertretung erklärt, dass er keine aufwendige Sanierung plane. Einen Treffpunkt für die Bürger hätte sich auch der neue Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) vorstellen können. „Ich hätte versucht, die Gemeindevertreter davon zu überzeugen, das Grundstück nicht zu veräußern, sondern dort ein Gemeindezentrum entstehen zu lassen“, sagte er bei der Vorstellung des aktuellen Projekts, das die Gemeindevertretung bereits vor der Wahl angeschoben hatte.

Kinderheim und Grenztruppen

Nun ist das 1925 erbaute „Haus Oranien“ also so gut wie Geschichte. Chronist Horst Günther benennt es in seinem Buch über die Architektur Boltenhagens als „Hufe 21“. Es wurde dann zunächst als Kindererholungsheim betrieben. Bis 1953 wird es als „Kinderheim Oranien“ bezeichnet. 1955 zog dann russisches Militär in das Haus und richtete dort eine Kommandantur ein. Ihr folgte 1955 die Grenzpolizei und ab 1961 die Grenzbrigade „Küste“ der NVA.

Neues Kurhaus 2000 eingeweiht

Bereits vor dem Mauerfall war dann Boltenhagens Kurverwaltung eingezogen. Deren Mitarbeiter erlebten nach einer Rekordmarke von etwa 77 000 Urlaubern in 1983 zunächst einen deutlichen Rückgang im Tourismus. 1991 wurden gerade 16 000 Gäste gezählt. Ab 1995 waren es wieder mehr als 45 000 Urlauber und die Zahlen stiegen. Damit wurde auch der Platz im damaligen Kurmittelzentrum knapp. 1999 wurde also der Grundstein für das heutige Kurhaus gelegt und ein Jahr später folgte der Auszug der Kurverwaltung.

Moderne Villenhäuser

Nach dem Abriss von „Haus Oranien“ und der alten Gemeindeverwaltung sollen direkt an der Ostseeallee zwei Gebäude in einer Art Villenstil entstehen. Sie sollen jeweils zwei Geschosse und ein Staffelgeschoss haben, das von einer Terrasse umgeben sein wird und ein kleines Giebeldach bekommen soll. Im Oktober hatten die Gemeindevertreter sich für einen von sechs Entwürfen entschieden.

Umstrittene Abrisse

Der Abriss alter Häuser in Boltenhagen hatte in den vergangenen Jahren öfter für Diskussionen gesorgt. So wurde gegen Protest der Einwohner auch die frühere „Villa Südwest“ abgerissen. Sie war 1912 als Pension „ Belvedere“ gebaut worden. 1946 wurde die Pension zur Schule. 1954 wurde das „Haus Südwest“ dann zum Wohnhaus umfunktioniert. Ein Investor kaufte das Haus 2008 und ließ es schließlich 2011 abreißen, nachdem über Nacht ein großes Loch in einer Mauer klaffte.

Die „ Villa Rehse“, eines der ältesten Logierhäuser in Boltenhagen, am Dünenweg wurde 2005 durch den damaligen Grundstücksbesitzer illegal abgerissen. Ein neuer Investor baut dort aktuell das Hotel „Baltischer Hof“, das 2020 eröffnen soll.

Von Malte Behnk