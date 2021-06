Grevesmühlen

Wer in Rostock den Hauptbahnhof betritt und Hilfe sucht, kann sich an die Mitarbeiter im Reisecenter wenden. Die Männer und Frauen hinter dem Schalter helfen, wenn es um die Suche nach dem richtige Tarif und der besten Verbindung gibt. Doch was machen jene Fahrgäste, die in den kleinen Bahnhöfen Rat brauchen, wie beispielsweise in Grevesmühlen? Denn Reisecenter der Deutschen Bahn gibt es dort schon lange nicht mehr. In den vergangenen Jahren hatte die Bahn die Serviceleistungen an private Betreiber übergeben, doch die haben inzwischen das Handtuch geworfen. Denn wirklich lukrativ sei das Geschäft nicht und im Haupterwerb erst recht keine Alternative. Nun soll ein Videoreisecenter (VZR) die Servicelücke in Grevesmühlen schließen.

Der sanierte Bahnhof in Grevesmühlen, unklar ist derzeit noch, auf welcher Seite des Gebäudes das Videoreisecenter installiert werden soll. Die Denkmalbehörde entscheidet dabei mit. Quelle: Michael Prochnow

Ein Videoreisecenter ist nach Auskunft der Deutschen Bahn die Alternative zu den herkömmlichen Schaltern. Der Kunde betritt den knapp drei mal drei Meter großen Würfel, drückt auf einen Klingelknopf und kann dann über einen Bildschirm mit einem Mitarbeiter der Bahn kommunizieren und seine Fragen und Anliegen loswerden.

Statt eines Fahrkartenschalters gibt es diese Würfel, in denen die Fahrgäste über einen Bildschirm mit einem Mitarbeiter kommunizieren. Quelle: Bahn

In den Servicestationen können die Kunden sich sowohl beraten lassen als auch Fahrkarten kaufen. Wie Mitarbeiter der Bahn im Rahmen einer Infoveranstaltung in Grevesmühlen erklärten, würden diese Videoreisecenter nicht in jedem Bahnhof aufgestellt. Grevesmühlen sei aufgrund des Bedarfs ausgesucht worden. Im Zusammenhang mit der umfassenden Sanierung des Bahnhofs soll das Videoreisecenter dort installiert werden. Bahn und Stadt haben in den vergangenen fünf Jahren mehr als sieben Millionen Euro in Gebäude und Umfeld investiert. Der übliche Fahrkartenschalter am Zugang zu den Bahnsteigen bleibe trotz des VZR erhalten.

Wer nutzt den Service? Nach Angaben der Deutschen Bahn nutzen vor allem Fahrgäste ab 30 Jahre das Videoreisecentrum, 80 Prozent der Nutzer sind zwischen 30 und 59 Jahre alt (48 Prozent) und älter als 60 (32 Prozent). Im Bundesgebiet gibt es derzeit 380 klassische Reisezentren, die sich vor allem in den Großstädten befinden.

Montags bis freitags geöffnet

Denn, so die Mitarbeiter, das Videoreisecenter sei nicht rund um die Uhr geöffnet, zum einen, um Vandalismusschäden vorzubeugen, zum anderen, weil die Reisecenter in den großen Bahnhöfen auch nicht 24 Stunden besetzt seien. Das VZR in Grevesmühlen wird montags bis freitags von 7.30 bis 15.30 Uhr zur Verfügung stehen, Kunden melden sich per Ruftaste bei den Beratern, diese schalten sich dann über den Bildschirm zu. Dann werden alle Fragen zu Fahrplänen, Tickets und Serviceleistungen beantwortet. Die Kunden können die Angebote auf einem zweiten Bildschirm verfolgen. Gezahlt wird bar, mit EC- oder Kreditkarte.

Drei Videoreisecentren in MV Etwa 100 Videoreisecentren gibt es aktuell bundesweit, Mecklenburg-Vorpommern verfügt derzeit über gerade einmal zwei. Und die stehen in Binz und Demmin. Grevesmühlen bekommt das dritte VZR im Land, das erste in Mecklenburg. Weniger gibt es nur noch in Schleswig-Holstein, laut der aktuellen Karte der Deutschen Bahn steht lediglich in Bordesholm ein solches Zentrum. Bayern und Baden-Würtemberg sind da deutlich weiter, allein in Bayern gibt es 28 dieser Stationen, in Baden-Württemberg und Nordrhein Westfalen sind es ähnlich viele. 2013 gab es gerade einmal fünf dieser Stationen in Deutschland.

Denkmalbehörde entscheidet über den Standort

Unklar ist in Grevesmühlen derzeit noch, wo genau der Würfel stehen soll, in dem sich das VZR befindet. Denn während die Deutsche Bahn einen Platz zwischen dem Busbahnhof und den Bahngleisen favorisiert, würden die Stadtvertreter das Bauwerk lieber etwas abseits der historischen Fassade sehen. Hinzu kommt: Die Denkmalbehörde des Landkreises muss ihre Zustimmung geben, denn das Bahnhofsgebäude steht unter Denkmalschutz. Aus diesem Grund wurde bereits die Farbe angepasst, aus dem üblichen Rot der Bahn an solchen Servicestationen wurde inzwischen Grau. Die Entscheidung über den Standort soll in den nächsten Tagen fallen, teilte die Bahn jetzt mit.

Mehr als 150 Jahre Bahngeschichte in Grevesmühlen Der erste Zug hielt in Grevesmühlen, als am 1. Juni 1870 die Eisenbahnstrecke Lübeck–Bad Kleinen in Betrieb genommen wurde. 1905 kam dann eine zweite Bahnlinie nach Klütz hinzu. Lübeck hatte als Handels- und Wirtschaftsstandort für den Westen Mecklenburgs eine herausragende Bedeutung. Mit der Eröffnung der Eisenbahnstrecke nach Hamburg im Jahr 1865 existierte eine schnelle Verbindung zwischen den beiden wichtigsten Häfen der Ostsee (Lübeck) und der Nordsee (Hamburg). Eine direkte Eisenbahnverbindung zwischen Lübeck und den mecklenburgischen Städten Schwerin und Wismar hätte die regionale Bedeutung Lübecks zusätzlich gestärkt – und zwar zulasten Mecklenburgs. Die Landesregierung wollte die eigenen Städte schützen. Es ist wahrscheinlich aus diesem Grunde niemals zu einer direkten Eisenbahnverbindung zwischen Schwerin oder Wismar nach Lübeck gekommen, obwohl diese Projekte über Jahrzehnte hinweg immer wieder geplant und diskutiert wurden. Die Schweriner Regierung genehmigte schließlich den Bau einer Eisenbahn zwischen dem Dorf Kleinen am Schweriner See und Lübeck. Damit hatte sich nach langer Diskussion die kürzeste Variante des Lückenschlusses nach Lübeck durchgesetzt. Und Kleinen (ab 1915 „Bad Kleinen“) wurde zum wichtigsten Bahnknoten im Nordwesten Mecklenburgs. (Quelle: Sven Schiffner)

Von Michael Prochnow