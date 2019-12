Grevesmühlen

Schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft in Grevesmühlen: Baltic Metall hat Insolvenz angemeldet. Beim Amtsgericht Ulm wurde der Antrag durch die beiden Geschäftsführer Armin Luczkowski und Reiko Moeller gestellt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde laut Bescheid des Amtsgerichtes Ulm Rechtsanwalt Martin Hörmann bestellt. Seine Aufgabe ist es nun, innerhalb von sechs Wochen die Schulden aufzulisten und das Vermögen des Unternehmens einzuschätzen. Wie hoch die Verbindlichkeiten sind, ist unklar, die Geschäftsführung war nicht zu erreichen. Betroffen sind 115 Beschäftigte in dem Werk im Grünen Weg. Das endgültige Ende des Traditionswerkes soll dieser Schritt jedoch nicht sein. Denn der Antrag wurde für den gesamten Firmenverbund, Baltic Metall gehört zur Bader-Gruppe, gestellt und hat nach Angaben des Unternehmens die Sanierung der gesamten Gruppe zum Ziel.

Monatelange Kurzarbeit in Grevesmühlen

Bereits seit Monaten herrschte Kurzarbeit in dem Grevesmühlen Unternehmen, das bereits seit einigen Jahre auf wirtschaftlich wackeligen Beinen stand. 1945 war ab den Standort eine Präzisionsmaschinenfabrik errichtet worden, später war daraus das Werk III des Klement-Gottwald-Werkes ( KGW) Schwerin entstanden, einer der größten Arbeitgeber in der Stadt. Nach der Wende war aus der Zweigstelle des KGW in Grevesmühlen die Baltic Metalltechnik GmbH entstanden, die viele Jahre zur Körber-Gruppe in Hamburg gehörte. Inzwischen zählt der Standort in Grevesmühlen zur bundesweit agierenden Bader-Gruppe.

Immer wieder war die Firma in die Schlagzeilen geraten. Unter anderem hatte die IG Metall immer wieder Tarifverhandlungen gefordert, die sich angesichts der unterschiedlichen Eigentümer und Betreiber in den vergangenen Jahren immer schwieriger gestalteten.

Insolvenzantrag betrifft die gesamte Firmengruppe

Der Insolvenzantrag der Firmenleitung betrifft nach OZ-Informationen nicht nur das Werk in Grevesmühlen. Die Verantwortlichen der Bader-Gruppe aus Senden bei Neu-Ulm haben in Neu-Ulm einen Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt. Der Hauptsitz der Firma befindet sich in Senden in Bayern (Landkreis Neu Ulm). Zum Firmenverbund der Bade Holding GmbH gehören laut Indatinfo, einem bundesweiten Dienstleister für Insolvenverfahren: die Bader GmbH (137 Beschäftigte), der Bader GmbH Gehäusebau, Babenhausen (87 Beschäftigte), der Alvo GmbH Logistik- & Anpassungszentrum, Kamen und Wachau (135 Beschäftigte), sowie der Baltic Metall GmbH in Grevesmühlen (115 Beschäftigte).

Die Bader-Gruppe befinde sich nach eigenen Angaben in einem umfangreichen Restrukturierungsprozess, um sich auf die Veränderungen der Märkte anzupassen. Aufgrund der schwierigen Lage der globalen Wirtschaft und insbesondere der Automobilindustrie blieb die Gruppe in 2019 jedoch hinter den Umsatzerwartungen zurück. Wie Indatinfo weiter informiert, wollen die Verantwortlichen über ein Eigenverwaltungsverfahren die laufende Restrukturierung verstärken und haben dafür den Rechtsanwalt Mattias Krämer von der Sozietät Wellensiek als Generalbevollmächtigten in die Eigenverwaltung aller Gesellschaften berufen. „Der Gesetzgeber gibt den Unternehmen mit diesem auf Sanierung ausgelegten Verfahren die Chance, sich nachhaltig zu sanieren“, sagt Krämer. Er wird in den kommenden Wochen gemeinsam mit der Geschäftsführung verschiedene Optionen prüfen und entsprechende Maßnahmen einleiten. „Wir werden den Geschäftsbetrieb in allen Gesellschaften in vollem Umfang weiterführen“, sagt Krämer. „Das Unternehmen und seine Produkte haben einen guten Ruf im Markt. Wir sind zuversichtlich, in den kommenden Wochen und Monaten eine vernünftige Lösung für die Gruppe zu finden“, so Krämer weiter.

Komplexe Produktlösungen aus Metall

Die Bader-Gruppe bietet Produktlösungen aus Blech, Stahl & Edelstahl darunter Maschinenverkleidungen, Kompaktkabinen, Sondertanks, Schaltschränke, Bedienpulte und Klemmenkästen sowie Sondergehäuse und Speziallösungen von der Entwicklung bis zur Installation. Die Kunden der Gruppe kommen aus mehr als zwölf Branchen: von der Werkzeugmaschinen-Industrie über die Medizintechnik und die Lebensmittelindustrie bis hin zur medialen Informationstechnik. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Maschinenbau. Die Gruppe erwirtschaftet mit vier operativ tätigen Gesellschaften in Deutschland und zwei Standorten im europäischen Ausland ( Rumänien, Ungarn) mit insgesamt rund 1040 Beschäftigten einen Jahresumsatz von zuletzt rund 75 Millionen Euro.

Von Michael Prochnow