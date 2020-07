Grevesmühlen

Am Ende des Tages wussten die Jungs und Mädels, was sie getan hatten – und irgendwie hätte man es als eine Extra-Einheit Krafttraining ansehen können, als sie die mitunter mehr als 100 Kilogramm schweren Fitnessgeräte von einer Halle in die andere wuchteten: Das „Baltic Gym“ im Grevesmühlener Baltic Park im Grünen Weg hat einen neuen Standort.

Von dem Flachbau auf dem Gelände zog es in die gegenüberliegende Halle, die sich im Erdgeschoss, zumindest auf jener 270 Quadratmeter großen Sport-Fläche, frisch renoviert zeigt. Der Rest soll folgen. Doch zunächst widmet sich Benny Andersson als Eigentümer des Baltic Parks dem etwa 1000 Quadratmeter großen Flachbau.

Fitnessstudio zieht um

Auf 300 Quadratmeter haben sich der medizinische Schreibservice ABC Office 24, die Wind 7 AG und ein Betriebsarzt niedergelassen. Dazu gesellt sich demnächst noch Benny Andersson mit Büroräumen für seine EDV-Firma Loft Net. Für die übrigen 700 Quadratmeter, darunter die ehemalige Fläche des Baltic Gym, zeigt die Diakonie im nördlichen Mecklenburg Interesse.

Entstehen soll dort eine Werkstatt für Menschen mit körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen. Verhandlungen mit Benny Andersson bestätigt die Diakonie. Der grobe Plan ist, dass die Werkstatt noch in diesem Jahr eröffnet wird.

Weiterer Mieter kommt dazu

Somit hat Benny Andersson einen weiteren verlässlichen Mieter auf seinem Gelände, das er innerhalb eines Jahres zu einem beliebten Standort für Firmen entwickelte. Vor Ort sind außerdem Baumpfleger Tino Hornauer, Jessica Borchardt mit ihrem Modeunternehmen „Fesches Mädel“ und der Menüservice Inservio, der Kitas und Schulen im Landkreis beliefert.

Hier packt der Chef noch selbst an: Benny Andersson, Eigentümer des Gewerbeparks, fährt die Fitnessgeräte per Gabelstapler von Halle zu Halle. Quelle: Jana Franke

Benny Andersson kaufte das 4250 Quadratmeter große, ehemalige Prettl-Gelände (einst Baltic Elektronik) mit seinen drei Hallen im vergangenen Jahr. Und er arbeitet weiter an der Vergrößerung seines Baltic-Parks. So investierte er in eine angrenzende, etwa 1300 Quadratmeter große Kleingartenfläche, auf der etwa 100 Pkw-Stellplätze entstehen sollen. Das ist auch eine Bereicherung für die Mitglieder des Baltic Gym.

Nicht alle Fitnessgeräte passten ohne Weiteres durch die Türen. Enrico Hey (l.) schraubt eins zum Teil auseinander. Im Hintergrund: Helfer Dustin Achilles. Quelle: Jana Franke

Entstanden ist das Fitnessstudio aus einer einst mehr oder weniger privaten Sportgemeinde. Die vergrößerte sich im Baltic Park. Im November sprach Benny Andersson als Betreiber des Studios von 35 Sportlern. Mittlerweile sind es 130. Trainieren können sie sieben Tage pro Woche je 24 Stunden lang – auf Vertrauensbasis. Über ein Codeschloss gelangen die Sportler in das Gebäude. Der Monatsbeitrag liegt bei 30 Euro. Mit dem jetzigen Umzug hat sich die Trainingsfläche fast verdoppelt.

Rücken mehr als 100 Kilogramm schwere Fitnessgeräte an Ort und Stelle: (v.l.) Chris Hoppe, Christian Goepel, Christian Nagel, Stephan Kröger und Sophie Margreth Andersson. Quelle: Jana Franke

Laufbänder, Cardiogeräte, Indoorbikes, Kraftstationen: Alles ist nun an Ort und Stelle. Heute beginnt der Regelbetrieb wieder – dank vieler Helfer, die Benny Andersson beim Umzug an seiner Seite hatte. Mit angepackt haben auch die Geschwister Emily (15) und James Bölter (13). Mama Nadine Hey und deren Mann Enrico Hey trainieren regelmäßig im Baltic Gym. „Und dann helfen wir gern“, begründet Emily. Die beiden hatten noch die entspannte Aufgabe, Schutzkappen von den Fitnessgeräten zu entfernen. Das Buckeln übernahmen selbstredend andere.

Helfen gerne mit: die Geschwister Emily (15) und James Bölter (12). Quelle: Jana Franke

Während Enrico Hey, Christian Balzer, Dustin Achilles, Stephan Kröger, Chris Hoppe, Christian Nagel und Christian Goepel mit Unterstützung von Sophie Margreth Andersson und Michelle Schuster Stück für Stück die neue Trainingsfläche herrichteten, griff Melanie Schmidt zum Pinsel. Als gelernte Malerin hatte sie keine Mühe, die Umkleide mit Dusche farblich auf Vordermann zu bringen. Benny Andersson kennt sie vom Hundesport und so war es für sie eine Selbstverständlichkeit, zu helfen. „Ich freue mich, dass so viele Helfer dabei waren“, resümiert Benny Andersson.

Griff zum Pinsel: Melanie Schmidt. Quelle: Jana Franke

Im neuen Fitnessstudio selbst soll es sogar eine zwölf Quadratmeter große Kinder-Beschäftigungsecke mit Kletterwand und Spielkonsole geben, verrät Christian Nagel. „Die ist so geplant, dass die Kinder immer ihre trainierenden Eltern im Blick haben und umgekehrt“, erklärt der Mitgründer der einstigen Sportgemeinschaft.

Luftaufnahme des ehemaligen Baltic Elektronik-Areals, dem heutigen Baltic Park von Benny Andersson. Das Baltic Gym befand sich bis zu dieser Woche im linken Flachbau und ist nun im Erdgeschoss des Doppelgeschossers rechts zu finden. Quelle: Michael Prochnow

Von Jana Franke