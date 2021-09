Barbara Petschow reinigt mit Herz Ferienwohnungen in Boltenhagen

Boltenhagen

Was Barbara Petschow anpackt, dass macht sie mit Herz. Die Reinigungsfachkraft aus Goldbeck ist eine geborene Hertz und so heißt ihre Firma „Reinigung mit Her(t)z“. Seit 8 Jahren putzt sie in Boltenhagen Ferienwohnungen für Ossebo. 9-10 Wohnungen schafft sie pro Abreisetag. Um zehn sind die Gäste raus und um 15 Uhr kommen schon die Nächsten.

„Zum Glück unterstützen wir Reinigungskräfte uns gegenseitig“, erzählt sie. Ist einer früher durch, hilft er dem anderen. „Die Touristen sind anspruchsvoller geworden, haben mehr Sonderwünsche“, berichtet sie. „Und einige Ferienwohnungen sind mit so viel Kleinkram eingerichtet, da denkt man, der Besitzer ist nur mal eben zum Einkaufen gegangen.“

Diese vollgestellten Wohnungen seien schwerer sauberzuhalten. Die 58-jährige freut sich: „Ich bin stolz, dass meine Gäste zufrieden sind und selten etwas reklamieren.“ Von den Stammgästen gebe es dafür auch manchmal ein kleines Dankeschön.

Von Annabelle von Bernstorff