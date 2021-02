Barendorf: Strandspaziergang bei gefühlten minus 13 Grad

Auch von eisigem Wind ließen sich am Sonntag viele Ausflügler nicht davon abhalten, bei Barendorf (Nordwestmecklenburg) an der Ostsee entlang zu gehen. Temperatur: minus fünf Grad, gefühlt minus 13. Es galt eine Sturmwarnung.

Hartgesotten: Spaziergänger sind am bisher kältesten Tag in diesem Jahr an der Ostsee bei Barendorf (Nordwestmecklenburg) unterwegs. Quelle: Jürgen Lenz