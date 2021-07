Selmsdorf

Die Schule in Selmsdorf ist zurzeit eine Baustelle, damit Schüler und Lehrer dort künftig sicherer leben. „Bei uns läuft eine brandschutztechnische Sanierung“, erklärt Bürgermeister Marcus Kreft (SPD). Die seit Längerem geplanten Arbeiten begannen Ende Juni. Vor Ende der Sommerferien soll der erste Bauabschnitt fertig sein.

Restarbeiten sind für die Herbst- und Winterferien geplant. „Dann sind wir fertig“, kündigt Kreft an. Er beziffert die Kosten auf 1,4 Millionen Euro.

Die Denkmalbehörde hat dem Projekt zugestimmt. „Es ist sehr umfangreich“, sagt Kreft. Handwerker bauen unter anderem ein Treppenhaus an und montieren Brandschutztüren. Selmsdorf nutzt die unterrichtsfreie Zeit auch, um Kabelkanäle und Leitungen für die Digitalisierung der Schule zu verlegen. In der Sporthalle erweitern Handwerker die Duschen.

„Die Sicherheit der Kinder steht an erster Stelle“

Die Selmsdorfer Grundschulleiterin Mandy Voß sagt über die Brandschutzsanierung: „Sie ist wichtig. Die Sicherheit der Kinder steht an erster Stelle.“ Die Schulleiterin bestätigt, dass die Arbeiten für die unterrichtsfreie Zeit geplant sind.

In Schönberg hofft Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) darauf, dass die brandschutztechnische Sanierung der Schule in der Dassower Straße bald beginnen wird. Nach Auskunft der Amtsverwaltung Schönberger Land läuft derzeit das Ausschreibungsverfahren. Noch könne nicht gesagt werden, wann die Arbeiten beginnen.

Schönberger wollen nach Brandschutzsanierung einen Neubau

Wie berichtet, sind im Doppelhaushalt der Stadt Schönberg 2021/22 über 1,1 Millionen Euro für die Sanierungsarbeiten eingeplant. Der Hintergrund: Der Brandschutz in dem 40 Jahre alten Gebäude genügt nicht den heutigen Bestimmungen. Die Stadtvertreter wollen diesen Mangel im Interesse der Sicherheit von Schülern und Lehrern beheben.

Mittelfristig planen die Kommunalpolitiker einen Neubau, ebenfalls in der Dassower Straße. Nach Fertigstellung sollen alle Grund- und Regionalschüler in Schönberg in einer modernen Schule lernen. Das alte Unterrichtsgebäude in der Dassower Straße soll durch eine größere Schule ersetzt werden, in die alle Schüler der Regionalen Schule mit Grundschule gehen – auch diejenigen, die derzeit noch in einem älteren Gebäude in der Amtsstraße lernen.

Das Amt Schönberger Land befasst sich derzeit auch mit dem Kauf von Lüftungsgeräten mit Filtern und wie diese finanziert werden könnten. Die Schweriner Landesregierung hat am 13. Juli ein Förderprogramm über zwei Millionen Euro für den Kauf der Geräte beschlossen. Sie sollen in der Schule eingesetzt werden.

Von Jürgen Lenz