Boltenhagen

Lange war es still um den geplanten Bau eines Pflegeheims mit 90 Plätzen im Ostseebad Boltenhagen. Doch jetzt ist eine Baufirma aus Schwerin angerückt und hat mit den ersten Arbeiten auf dem Areal des alten Sportplatzes an der Ostseeallee begonnen. Angekündigt war der Baubeginn schon für das Frühjahr. Etwa bis ins Frühjahr 2021 sollen die Bauarbeiten dauern, wenn keine Verzögerungen – zum Beispiel durch das Wetter – eintreten. Dann sollen die Bewohner ins neue „Haus Sonnengarten“ einziehen.

So soll das Pflegeheim „Haus Sonnengarten“ in Boltenhagen aussehen. Quelle: Hiller Immobilienservice

Günther Geißler, Inhaber der Kranken- und Altenpflege Geißler GmbH, die zwei Pflegeheime in Schweinfurt und in Wismar betreibt, ist glücklich. „Wir sind sehr zufrieden, dass die Bauarbeiten jetzt begonnen haben, auch wenn wir im Zeitplan jetzt ein Jahr hinterherhinken“, sagt er auf Anfrage. Die Kranken- und Altenpflege Geißler GmbH wird das „Haus Sonnengarten“, wie das Pflegeheim in Boltenhagen heißen soll, betreiben. 90 Plätze für pflegebedürftige Senioren werden dort eingerichtet.

Planung seit Dezember 2015 Im Dezember 2015 wurde dem Bauausschuss der Gemeinde Boltenhagen der Plan zum Bau eines Pflegeheims auf dem Gelände des Alten Sportplatzes an der Ostseeallee vorgestellt. Nach anfänglicher Kritik an der Architektur wurde die Bauleitplanung vorangetrieben, so dass die Gemeindevertretung im November 2017 den abschließenden Beschluss fassen konnte. Im Januar 2019 hatte Bauunternehmer Gunnar Hiller angekündigt, dass mit dem Bau des Pflegeheims noch im ersten Quartal begonnen werden sollte. Jetzt sind im Juli die Baumaschinen und ein Kran angerückt und ein Bauunternehmen aus Schwerin hat mit den Arbeiten begonnen.

Gebaut wird die Einrichtung nach einem Wohngruppenkonzept, wie es auch im „Haus Seestern“ in Wismar gelebt wird. Fünf Wohngruppen mit jeweils 18 Bewohnern werden geschaffen. Jeder Bewohner hat ein Einzelzimmer und es wird gemeinsame Wohnküchen in den Gruppen sowie einen Garten mit vielen Ruheplätzen geben. Wie schon in Wismar soll es viele Gemeinschaftsaktivitäten geben. So wurde im „Haus Seestern“ gerade ein Nachmittag mit Stockbrot rund um eine Feuerschale verbracht und es gab einen Schallplattennachmittag, bei dem alle gemeinsam Musik hörten.

„Das Personal bis zur Eröffnung 2021 zusammenzubekommen, ist jetzt unsere größte Herausforderung“, sagt Günther Geißler. Bewerbungen von Fachkräften nimmt sein Unternehmen schon jetzt entgegen. Pflege-, Betreuungs- und Hauswirtschaftskräfte können ihre Unterlagen an die Heimleitung in Wismar unter p.ahrenholz@pflegeheim-seestern.de schicken. Auskünfte zu dem neuen Heim und den benötigten Stellen gibt Pamela Ehrenholz unter der Telefonnummer 03841 / 303 114 90.

Auch Boltenhagens neuer Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne) sieht es positiv, dass der längst angekündigte Baustart nun erfolgt ist. „Was die Gemeindevertretung vor der Wahl beschlossen hat, soll auch weiter so umgesetzt werden“, sagt Wardecki. „Dass der Baubeginn jetzt in die Hauptsaison fällt, ist vielleicht nicht so günstig, auch was den Verkehr angeht, aber irgendwann müssen Bauarbeiten anfangen.“

Für das Gelände des alten Sportplatzes an der Ostseeallee in Boltenhagen gibt es viele Pläne, die zum Teil auch von der Gemeindevertretung positiv bewertet wurden. So soll auch ein Hotel der A-ja-Gruppe dort gebaut werden. In dem Zusammenhang war den Kommunalpolitikern des Ostseebads ein Konzept für vier Häuser mit Mietwohnungen vorgestellt worden. Sie hätten zur Hälfte an zwei Hotels für deren Mitarbeiter vermietet werden können. Allerdings wurden die Entwürfe schon im Bauausschuss abgelehnt.

Raphael Wardecki würde so ein zusätzliches Projekt vorerst auch nicht verfolgen wollen. „Wir sollten uns erst einmal einig sein, was wir mit dem Bebauungsplan 38 machen, in dem Wohnraum in einzelnen Häusern und in Wohnungen entstehen soll“, sagt Boltenhagens Bürgermeister. Fakt sei, dass es auch in Boltenhagen zu wenig Wohnraum gibt, der bezahlbar ist. „Die Mieten liegen hier bei 10 bis 12 Euro pro Quadratmeter. Das ist für jemanden, der in der Gastronomie arbeitet, relativ viel.“ Und auch an Wohnungen für Senioren müsse dabei gedacht werden. „Außerdem müssen wir bei allen weiteren Entwicklungen bedenken, wie sie sich auf den Verkehr im Ort auswirken“, sagt Wardecki, den jetzt in der Hauptsaison Beschwerden wegen in Wohngebieten parkender Autos erreichen.

Malte Behnk