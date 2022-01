Grevesmühlen

Die Preise gehen durch die Decke, Grundstücke sind Mangelware, Bau- und Handwerksfirmen sind langfristig ausgebucht. Das sorgt für erhebliche Probleme, sowohl für die Bauherren als auch die Baufirmen. Beide haben mit Schwierigkeiten zu kämpfen, die vor einigen Jahren in diesem Ausmaß noch undenkbar schienen.

„Baugrundstücke werden gesucht ohne Ende“, sagt Matthias Smyllla. Der Chef der gleichnamigen Baufirma in Dorf Reppenhagen bringt auf den Punkt, was vor allem diejenigen bewegt, die jetzt ein

Neu gebautes Einfamilienhaus in Klütz. Quelle: Dirk Hoffmann

Haus oder ein Grundstück suchen. So komme es seit über einem Jahr immer häufiger vor, dass er von ihnen direkt angesprochen und um Hilfe bei der Suche gebeten werde. Das hatte es in den Jahren davor so nicht gegeben. Bauwillige wandten sich sonst mit einem bereits erworbenen Grundstück an Smylla und ließen sich von seiner Firma das Haus bauen. Doch kommunale Grundstücke sind kaum noch vorhanden, privat möchten hingegen nur wenige ihr Grundstück abgeben. Smylla zeigt sogar Verständnis dafür. Denn nach einem Verkauf kommen Minuszinsen auf die Verkäufer zu. Dann lassen sie es lieber ganz. Aber wenn Smylla helfen kann, dann tut er das. Für den Bauherren und seine Firma, die zwar aktuell gerade ein Eigenheim in Klütz gebaut hat, aber sonst vor allem mit der Sanierung von Häusern beschäftigt ist. Über zu wenig Arbeit können sie sich nicht beklagen.

David Blank (l.) und Sven Patynowski von Smylla-Bau beim Verlegen der Blitzschutzleitung für ein Einfamilienhaus in Klütz. Quelle: Dirk Hoffmann

Baustoffe sind knapp und werden teurer

Ein Eigenheimbau in Rosenhagen von der in Kalkhorst ansässigen Firma Semrau. Quelle: Semrau

Ähnlich ist es bei der in Kalkhorst ansässigen Firma Semrau, die in der Vergangenheit neben Neubauten viele Objekte in der Region sanierte und zu neuem Glanz verhalf. So unter anderem bei dem Speicher an der Brücke in Dassow. Anfragen nach Grundstücken landen mittlerweile manchmal auch dort direkt beim Bauunternehmen. Das weitaus größere Problem, das die Firma derzeit beschäftigt, sei die Materialbeschaffung, wie Mark Semrau, der wie sein Bruder Lars Semrau Geschäftsführer ist, sagt. Dazu kommen immer höhere Preise, die für Baustoffe verlangt werden. Diese Spirale dreht sich immer weiter. Bauen wird insgesamt teurer. Die Menschen, die bauen oder etwas sanieren lassen wollen, sind vorsichtiger und verhaltener geworden.

Sanierungen, Um- und Ausbauten sind die Hauptbetätigungsfelder der Firma Bartz Bau aus Grevesmühlen. Die Innenarbeiten werden hier nach Aussage von Gisela Bartz – sie führt mit ihrem Mann Wilfried Bartz in einer GbR die Firma – in die kalte Jahreszeit gelegt. Das komme den Mitarbeitern entgegen, die so nicht den widrigen Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind. Dass die Preise für Baustoffe steigen, ist auch hier ein Thema. Noch schreckt es die Bauherren aber nicht davon ab, notwendige Arbeiten ausführen zu lassen. Das ist ohnehin nicht immer sofort möglich. Auch daran haben sich die Kunden gewöhnt. „Es gibt ja nur noch wenige Handwerker. Da sind sie froh, wenn überhaupt jemand kommt“, so Gisela Bartz. Die Bauherren müssen mehr Geduld als früher aufbringen. Noch haben sie diese. Das Auftragsbuch ist gut gefüllt bei Bartz Bau.

Viele Aufträge, aber wenig Mitarbeiter

Über fehlende Aufträge kann sich auch Felix Hackert kaum beklagen. „Wir sind zu 70 bis 80 Prozent voll“, so der Chef der in Grevesmühlen ansässigen Baufirma, die hauptsächlich Sanierungen und Instandsetzungsarbeiten ausführt. Anfragen von Bauwilligen nach Grundstücken werden an sie nicht herangetragen. Von Architekten erfährt hingegen Hackert aber das eine oder andere Mal, dass keine Firma für eine Bebauung zu finden sei. Für ihn ist das kein Wunder. Zum einen haben die meisten Firmen Arbeit genug. Auf der anderen Seite sind neue Mitarbeiter in der Baubranche kaum noch zu finden. „Das fängt schon bei Auszubildenden an“, wie Hackert aus eigener Erfahrung weiß. Er findet selbst seit längerer Zeit keine mehr.

Gesetze bremsen das Wachstum auf den Dörfern aus

Der Wunsch nach einem eigenen Haus, für manche Bauwillige wird es ein ewiger Traum bleiben. Vor allem im ländlichen Raum. Der in der Landesverordnung von 2011 rechtskräftige Beschluss der 40. Verbandsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Westmecklenburg schränkt das Bauen stark ein und begrenzt dort ein Wachstum auf ein Minimum. So dürfen kleine Gemeinden innerhalb von zehn Jahren nur um drei Prozent wachsen. Nimmt man als Beispiel Rüting mit seinen 200 Häusern, dann können über diesen Zeitraum gerade einmal sechs Häuser gebaut werden. Doch es gibt zumindest Hoffnung, dass sich das ändert, wie Bürgermeister Holger Hinze sagt. Denn die Gemeinde habe sich so entwickelt, dass hier eine Ausnahmeregelung greifen könnte, nach der zumindest ein Wachstum von sechs Prozent in zehn Jahren möglich wäre. Die Gemeinde begründet das in einer Stellungnahme. Als Argumente für eine solche Ausnahmeregelung nennt sie unter anderem die Kindertagesstätte, die Praxis eines Allgemeinmediziners, einen Frisör, einen kleinen Einkaufsladen mit Backshop sowie eine Gaststätte, die von einem Gastwirt betrieben wurde, der coronabedingt sein Geschäft aufgeben musste. Die Gaststätte ist Eigentum der Gemeinde und soll künftig für diese Zwecke wieder verpachtet werden. Hinzu komme, so die Stellungnahme, dass es mit der Agrarprodukt Rüting e. G. einen wichtigen Arbeitgeber in der Gemeinde gebe und sich nördlich der A 20-Abfahrt ein interkommunales Gewerbegebiet (u. a. mit Amazon, d. Red.) in der Planung befinde. Insofern bräuchten auch künftige Arbeitskräfte kurze Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte.

Die Anfragen nach Baugrundstücken haben, so die Aussage des Bürgermeisters, in Rüting stark zugenommen. Doch gemeindliche Baugrundstücke gibt es aktuell nicht. Es müssten dazu in einem Flächennutzungsplan erst einmal Flächen neu ausgewiesen werden.

Von Dirk Hoffmann