Grevesmühlen

Die Stadt Grevesmühlen hat ein akutes Problem – zahlreiche Anfragen von jungen Familien, die in der Stadt ein Haus bauen wollen, laufen ins Leere. Es gibt aktuell kein erschlossenes Bauland.

Im einzigen Baugebiet, wo derzeit Eigenheime entstehen, bietet die Tochtergesellschaft der Wobag zwar 16 Grundstücke an. Aber wie das Unternehmen mitteilt, seien drei davon bereits verkauft, die restlichen seien reserviert, eine Warteliste gebe es auch bereits.

Dennoch können sich Interessenten an die GkB, die Tochtergesellschaft der Wobag Grevesmühlen, wenden und sich ebenfalls auf die Wartelisten setzen lassen. Ein Schnäppchen sind die Grundstücke am Mühlenblick im Norden von Grevesmühlen allerdings nicht, zwischen 135 und 150 Euro kostet der Quadratmeter dort.

Fledermäuse verhindern Abriss des Sägewerks

Dass es trotz der hohen Preise durchaus genügend Interessenten gibt für Bauland in der Stadt, zeigt die anhaltend hohe Nachfrage. Auch die fünf Grundstücke, die die Stadt in Neu Degtow hatte erschließen lassen, sind inzwischen längst verkauft und bebaut. Weitere Baugebiete sind zwar geplant, doch deren Erschließung verzögert sich. Auf dem ehemaligen Areal des Sägewerks in Grevesmühlen südlich der Bahnlinie sollten längst rund 60 Baugrundstücke zur Verfügung stehen.

Doch zwei Faktoren verhindern die weitere Entwicklung: Zum einen gibt es einen seit Jahren anhaltenden Rechtsstreit zwischen einem dort ansässigen Unternehmer und der Stadt, zum anderen können die alten Gebäude auf dem Grundstück nicht abgerissen werden, solange die Fledermäuse, die sich in den alten Hallen aufhalten, nicht umziehen. Dafür hat die Stadt am westlichen Rand des Geländes ein Haus herrichten lassen, in das die Fledermäuse umziehen könnten. Theoretisch. Praktisch warten die Umweltschützer seit einem Jahr darauf, dass die Tiere sich für das neue Domizil entscheiden. Solange das nicht passiert ist, dürfen die Abrissbagger nicht anrücken.

Auf dem Areal nördlich des Börzower Wegs sollen Bauplätze entstehen. Rechts das Wohngebiet West II in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Börzower und Questiner Weg ebenfalls in Planung

Etwas weiter ist die Stadt am Börzower Weg, wo sich ehemals Getreidelager befanden. Dort sollen ein Pflegeheim sowie altersgerechtes Wohnen und auch Bauplätze entstehen, der Abriss der Gebäude dort ist für dieses Jahr vorgesehen. Wann allerdings dort Baugrundstücke angeboten werden können, steht in den Sternen. Ein weiteres Areal für Eigenheime plant die Kommune am Questiner Weg zwischen Friedhof und dem Wohngebiet West II. Dort stehen die Chancen gut, dass die Erschließung von rund einem halben Dutzend Baugrundstücke noch in diesem Jahr beginnen könnte.

Von Michael Prochnow