Der Markt ist leer gefegt, und was an Bauplätzen zur Verfügung steht, ist überteuert und innerhalb kurzer Zeit trotzdem verkauft. Dabei würden viele Gemeinden in Nordwestmecklenburg sofort Baugebiete ausweisen – aber sie dürfen nicht. Ob sich das ändern könnte, erklärt der Benzer Bürgermeister Dietmar Hocke.