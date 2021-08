Ein Haus in Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg), das in der Innenstadt in attraktiver Lage steht, verfällt immer mehr. Gerade erst hatte der Landkreis Handwerker geschickt, die die locker werdenden Dachziegel mit Netzen sicherten. Der Besitzer kümmert sich offenbar nicht um seine Immobilie.