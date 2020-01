Grevesmühlen

Während die Planungen für das Baugebiet am Sägewerk in Grevesmühlen erneut öffentlich ausgelegt werden müssen, schauen die Verantwortlichen derzeit bei dem Vorhaben vor allem auf die Tiere in dem Gebiet. Denn eine der Auflagen der Natur- und Umweltschutzbehörde ist es, die vorhandenen Schwalben und Fledermäuse nicht zu vertreiben. Dafür werden derzeit die Gebäude, die sich südlich des Teiches gegenüber der Gärtnerei befinden, hergerichtet. Das Ziel: Dort sollen sich die Schwalben ansiedeln, die sich ansonsten in den anderen Ruinen aufhalten, zumindest im Frühjahr und im Sommer. Ob sie`s tun, ist ungewiss. Doch vorher dürfen die Abrissbagger nicht loslegen. Wie jetzt bekannt wurde, wird sich auch am Rande des Baugebietes einiges tun. Die Deutsche Bahn plant den Ausbau der Strecke, bis 2030 sollen die Züge hier mit bis zu 160 Stundenkilometern durchfahren. Laut den Experten soll es dadurch jedoch nicht lauter werden, die neue Züge seien leiser als die bisherigen, heißt es.

Von Michael Prochnow