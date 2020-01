Grevesmühlen

Kettensägen und Baumscheren sind derzeit beim Grevesmühlener Bauhof im Dauereinsatz. Winterzeit ist Saison für die Pflege der Bäume und Hecken, denn laut Naturschutzbehörde dürfen diese Arbeiten nur dann ausgeführt werden, wenn keine Vögel in den Bäumen und Büschen leben und brüten. Am Dienstag setzten die Männer des Bauhofes um Chefin Manuela Harder die Hecke an der B 105 in Höhe des Übergangs zum Ploggensee auf den Stock wie der Rückschnitt fachmännisch genannt wird. In der Vorwoche hatten sie den „Wald“ um das seit Jahren leerstehende Gebäude am Tannenbergsportplatz beseitigt. Inzwischen ist das Haus wieder zu erkennen, es gibt mehrere Ideen, was mit dem Gebäude und dem Grundstück, das die Stadt ersteigert hat, passieren soll. Die Vorschläge reichen von Abriss bis zur Nutzung als Sportstätte.

Von Michael Prochnow