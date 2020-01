Bauhof sorgt für sichere Parkplätze in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Der Parkplatz am Gerberhof wurde am Dienstag gesperrt. Der Grund sind Arbeiten durch den städtischen Bauhof. Sowohl die Parkflächen werden gereinigt, als auch Bäume und Sträucher zurückgeschnitten – oder wie es in der Fachsprache heißt: Das „Lichtraumprofil“ wurde erstellt.

Wie die Leiterin des Bauhofes, Manuela Harder, mitteilte, würde dafür gesorgt, dass die Parkplätze dauerhaft sicher seien und keine Äste auf die Fahrzeuge fallen können. Nach dem Parkplatz am Gerberhof sind auch die Parkplätze am Ploggensee an der Reihe – trotz Dauerregen. „Es gibt sicherlich schöneres Wetter für solche Arbeiten“, sagt Manuela Harder. „Aber die Wintermonate sind die einzige Zeit, in der wir solche Arbeiten überhaupt durchführen können.“

Von Michael Prochnow