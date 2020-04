Klein Pravtshagen

Die Spargelzeit hat begonnen und eigentlich würde der französische Koch Marc Massa in seinem Restaurant Baumhaus in Klein Pravtshagen viele Ausflugsgäste begrüßen, die den Ausblick in die gelben Rapsfelder genossen haben. Aber sein Restaurant muss für Gäste geschlossen sein und Urlauber gibt es auch nicht.

Lehrlinge sollen in Übung bleiben

Den Gästen die noch da sind, bietet das Baumhaus frische Spargelgerichte zum Abholen an. Montag bis Sonnabend jeweils von 16.30 bis 18.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 14.30 Uhr kochen Massa und seine zwei Lehrlinge frisch. „Sie sollen jetzt in der Spargelzeit lernen, wie eine frische Hollandaise gemacht wird und müssen auch das Spargelschälen üben“, sagt Massa über seine Auszubildenden im ersten Lehrjahr.

Fisch und Fleisch zum Spargel

Kunden können zum deutschen Spargel mit besagter Sauce und Kartoffeln zwischen Dorschfilet, Holzfällersteak und Rumpsteak wählen. „Die Gerichte können telefonisch im Restaurant bestellt werden. Da können wir auch über vegetarischer Angebote sprechen“, sagt Marc Massa. Erreichbar ist das Baumhaus unter 038827/264.

Marc Massa mit einer seiner Lehrlinge. Quelle: Restaurant Baumhaus

15 Minuten Wartezeit

Aber Gäste können auch direkt am Restaurant anhalten und an der Tür bestellen. „es dauert dann zehn bis 15 Minuten, weil der Spargel ja frisch gekocht wird“, sagt Massa. Auch die Hollandaise wird für jede Portion frisch angerührt. Zum Transport hat das Baumhaus spezielle Boxen angeschafft, für die 50 Cent Pfand erhoben werden. „Sie können aber wieder verwendet werden“, sagt Massa.

Marc Massa hat das Baumhaus 2018 übernommen. Jetzt bietet er Spargelgerichte für Abholer an. Quelle: Michael Prochnow

Besitzer seit 2018

Der französische Koch, der auch einen Weinhandel in Wismar betrieben hat, hat das Restaurant in Klein Pravtshagen 2018 übernommen. Neben regionaler Küche bietet er auch dort französische Weine sowie hausgemachte Produkte wie Marmeladen an.

Von Malte Behnk