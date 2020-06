Beachfeeling fast wieder so wie vorher

Warnemünde

Endlich Sommer! Sogar mit bestem Strandwetter. Kein Wunder, dass sich am Ostseestrand von Warnemünde bei Temperaturen um 28 Grad ganze Scharen von Sonnenanbetern und Badegästen einfinden.

Barpersonal mit Schutzmaske

An „ Treichels Strandoase“ stehen Gäste Schlange, um sich am Kiosk mit Imbissgerichten und kühlen Getränken zu versorgen. Aber auch am Strandpavillon, an dem sich eine Außenterrasse anschließt, stehen Gäste an. Reger Betrieb am Schönwettertag – eigentlich wie immer.

Eigentlich, denn die durch Corona bedingten Vorschriften für die Gastronomie gelten auch hier. Das Barpersonal trägt Nasen- und Mundschutz. Und Barbetreiber Matthias Treichel hält sich vorsorglich ein Megafon bereit. „Wenn sie in der Reihe zu dicht beieinander stehen, dann bitte ich die Gäste per Durchsage, auf den Abstand zu achten. Dann klappt das wieder ganz gut für eine Weile“, sagt Treichel, der vor 20 Jahren seine erste Strandbar in Warnemünde eröffnete. Froh ist er über jeden Tag mit Strandwetter in diesem Sommer. „Wegen Corona sind wir erst mit einem Monat verspätet in die Saison gestartet. Den Verlust werden wir in diesem Sommer nicht mehr reinholen. Aber es ist gut, dass wir jetzt einen halbwegs normalen Betrieb fahren können“, so der Unternehmer.

Zum Sonnenuntergang besonders begehrt

Mandy Heise, Strandbesucherin aus Rostock, pflichtet dem Wirt bei und hält ihr Glas in die Höhe: „Am Strand chillen macht gleich viel mehr Spaß, wenn man das passende Getränke dazu hat.“ Sie betont aber, dass ihr Drink diesmal alkoholfrei sei, sie sonst aber gern mal Aperol Spritz trinke. Der Aperitif, hergestellt mit einem bitter-fruchtigen Likör, Weißwein oder Prosecco sowie Mineralwasser ist zurzeit der Renner. Das bestätigt auch Matthias Treichel: „Aperol Spritz geht gut und das nicht erst abends beim Sonnenuntergang.“ Der Gastronom weiß: Zu dieser abendlichen Tageszeit sind die Plätze am Strand rund um die Oase bei Urlaubern besonders begehrt.

Strandwetter, Strandbar, Strandfeeling, Hermann Darlington (l.) und Leiopold Ulrich an der Bar der Strandbar Deck in Heiligendamm Strandbars am Ostseestrand Quelle: Rolf Barkhorn

Nicht einmal 20 Kilometer Luftlinie westlich von Warnemünde entfernt, am Kinderstrand von Heiligendamm, haben Leopold Ulrich und Hermann Darlington alle Hände voll zu tun. Beide arbeiten als Barkeeper im „Deck“. So heißt die Kombination von Restaurant, Café und Bar seit zehn Jahren. Damals hatten Sarah Fleischer und Patrick Haningen eine ehemalige Strandgaststätte vom Vorgänger übernommen und eigene Ideen umgesetzt. Der 40-jährige US-Amerikaner Patrick, der zuvor 16 Jahre in einer Beachbar in Vietnam gearbeitet hatte, sagt: „Das war damals schon eine ziemlich verrückte Idee, in Heiligendamm eine Bar aufzumachen. Aber jetzt zehn Jahre später sage ich: es war richtig!“

Große Jubiläumsfeier fällt aus

Lebensgefährtin Sarah (35) stimmt ihm zu. Sie hatte Patrick in Vietnam kennengelernt, wo sie in einem Hotel arbeitete. Eigentlich wollten die beiden in diesem Sommer zusammen mit ihren Gästen eine richtige Geburtstagssause feiern. Die Partys am Deck haben längst eine eigene Fangemeinde. „Aber aus der großen Fete wird nichts. Mal sehen, ob wir da noch etwas in kleinerem Rahmen machen können“, sagt Sarah.

Sarah Fleischer und Partrick Haningen betreiben ihre Strandbar "Deck" in Heiligendamm seit zehn Jahren. Quelle: Rolf Barkhorn

Egal, ob große Party, bei der „alle Mann an Deck“ sind oder normaler Strandbetrieb – für die Barkeeper Hermann und Leopold wird Langeweile wohl kein Problem sein. „Die Gäste mögen das, mit einem coolen Drink in der Hand Strand und Meer bei uns genießen“, sagt Leopold und klärt auf, dass der einstige Bargetränk-Klassiker „Sex on the beach“ gar nicht mehr auf der Karte ist. „Das ist out, will keiner mehr“, weiß er und ergänzt, dass es neben Aperol Spritz an seiner Bar auch eine Variante mit Sanddorn gibt und dass bei den Cocktails der Mojito und der Klassiker Caipirinha die Renner sind. Bei den alkoholhaltigen Longdrinks gehe der Trend allerdigs immer mehr zum Gin-Tonic in verschiedenen Varianten.

Weiter westwärts, im Ostseebad Boltenhagen müssen sich die erlebnishungrigen Strandgäste in diesem Jahr noch etwas gedulden. Auch hier hat sich der Saisonstart der Strandbar verzögert. Inzwischen hat aber der Aufbau der „Ostsee-Lounge“ direkt neben der Seebrücke begonnen, im Juli hat sie wieder geöffnet.

Kühlungsborn und Poel noch ohne Strandbar

Am über vier Kilometer langen Ostseestrand von Kühlungsborn hingegen sucht man vergebens nach einem Barkeeper, der am Strand Drinks mixt. Zwar existieren im Ostseebad einige Restaurants unweit vom Strandgeschehen. Aber der direkte Ausschank und Verkauf am Strand ist allenfalls bei besonderen Events wie dem Sommerspektakel oder dem Beachvolleyball-Masters gestattet – als Ausnahme.

Das aber soll sich ändern. Mit einer neuen Strandkonzeption, mit der sich die Kommunalpolitiker seit gut drei Jahren befassen, soll künftig die Einrichtung von mindestens zwei Strandbars an geeigneten Standorten ermöglicht werden. „Das ist aber schwieriger umzusetzen, als es sich anhört“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian und verweist darauf, dass der schmale Küstenschutzwald, der parallel zu Strand und Promenade verläuft, Behörden als Argument dient, keine Genehmigungen für Bauten zu erteilen. Zurzeit würde die Konzeption in den Ausschüssen der Stadtvertretung beraten. Ziel sei es, eine Lösung zu finden, die den Interessen der Kommune und den Anforderungen der Behörden genüge.

Auch in den Badeorten der Insel Poel findet sich keine Bar am Strand. Dort sind zwar laut Strandsatzung „fliegende Bauten“ von April bis Oktober gestattet. Das bedeutet jedoch nicht automatisch, dass das Staatliche Umweltamt solch einem Vorhaben auch zustimmt.

Von Rolf Barkhorn