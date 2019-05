Grevesmühlen

Sie sind mit den Beatles groß geworden. „Let it be“, „ Penny Lane“, „Yesterday“ – alle Songs konnten sie schon als Jugendliche mitsingen. Nun lassen Lutz Kriebel, Holger Denk (beide an der Gitarre), Heiko Ehret (Bass) und „Ringo-Starr-Ersatztrommler“ Thomas Pilz die einzigartigen Songs der berühmten Pilzköpfe der 1960er-Jahre wieder aufleben – als Coverband „The Beaters“.

Ja, auch optisch sind durchaus Ähnlichkeiten zu erkennen – sowohl was die Frisuren als auch die Kleidung betrifft. Das Quartett aus dem Landkreis Oberhavel und Berlin will so authentisch wie möglich rüberkommen. Davon können sich Beatles-Fans am kommenden Sonnabend, dem 25. Mai, im Keller des Restaurants „Altes Rathaus“ in Grevesmühlen überzeugen.

Auf Einladung des Wahl-Grevesmühleners Daniel Wiesjahn reisen die vier Herren nach Grevesmühlen. Der Erzieher ist Mitglied der neu gegründeten „Kulturbanausen“ (KuBa), die bereits die Musiknacht in Grevesmühlen organisierten. Jetzt sorgt die Truppe erneut für Musik in der Stadt.

Hobbymusiker Daniel Wiesjahn (42), selbst seit seinem fünften Lebensjahr Beatles-Fan, kennt die „Beaters“ aus der Zeit, als er noch in Oranienburg lebte und Musik machte. Lutz Kriebel, Holger Denk, Heiko Ehret und Thomas Pilz machen bereits seit 40 Jahren Musik, gründeten ihre Band aber erst vor zwei Jahren. Seitdem sind sie vor allem in Brandenburg unterwegs und wagen sich nun auch an die Ostsee.

Der Keller des Restaurants „Altes Rathaus“ soll regelmäßig für kulturelle, musikalische Veranstaltungen genutzt werden – so planen es zumindest die „Kulturbanausen“. „Das Ambiente eignet sich einfach dafür und wird am Sonnabend ein wenig an den legendären Cavern-Club in Liverpool erinnern“, verspricht Daniel Wiesjahn.

Der Eintritt kostet fünf Euro. Los geht es um 20 Uhr.

Jana Franke