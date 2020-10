Beckerwitz

Viele Kreistagsmitglieder hatten schon vor Monaten Zweifel, dass der Verkauf der Jugendherberge in Beckerwitz vor den Toren Wismars wie geplant klappen würde: Eva Jöhrs aus dem Klützer Winkel wollte daraus einen Wildkräuterhof mit Wabenhausherberge mit bis zu 60 Schlafplätzen machen.

Im Mai hat die 38-Jährige den Zuschlag vom Landkreis erhalten, das Gelände für den veranschlagten Mindestpreis von 883 000 Euro zu kaufen. Denn sie war die einzige, die diese Summe anbot. Alle anderen wollten weniger ausgeben und hatten deshalb keine Chance. Nun können sie aber wieder ins Rennen um die Immobilien ins Ostseenähe gehen. Denn die hat der Landkreis jetzt erneut ausgeschrieben.

Fehlende Finanzen

Grund für den geplatzten Verkauf sind die 883 000 Euro. Die Bieterin hat es nicht geschafft, dass Geld aufzubringen beziehungsweise eine Finanzierungsbestätigung der Summe vorzulegen. Was sie geschafft hat, ist, 78 769 Euro über eine Internetplattform von Spendern einzusammeln. Mit dem Geld wollte sie einen Bankkredit einwerben. Doch den gibt es scheinbar nicht. „Wir haben die Frist für die Finanzierungsbestätigung einmal verlängert, ein zweites Mal nicht“, erklärt Christoph Wohlleben, Pressesprecher des Landkreises Nordwestmecklenburg, warum das Gelände erneut zum Verkauf angeboten wird.

„Wir haben der Bieterin eine Chance gegeben, die hat sie nicht genutzt.“ Simone Oldenburg (Die Linke) Quelle: Jens Büttner/dpa

Kreistagsmitglied Simone Oldenburg ( Die Linke) hatte schon nach dem Zuschlag im Mai dieses Jahres befürchtet, dass das Projekt eine Luftnummer wird. „Trotzdem haben wir der Bieterin eine Chance gegeben, die hat sie nicht genutzt“, bedauert Simone Oldenburg.

Die Kreistagsmitglieder mussten damals dem Verkauf zustimmen. Hätten sie einem anderen Bieter mit geringerem Gebot den Vorrang gegeben, hätte der Wildkräuterhof sie auf Schadensersatz verklagen können. Deshalb ist dem Ausschreibungsgewinner eine Frist gesetzt worden. „Gott sei Dank haben wir das gemacht, offensichtlich sind hier die Dimensionen des Projekts falsch eingeschätzt worden“, erklärt Horst Krumpen ( Die Linke).

Neuer Interessent schon da

Ein Bieter wird die Gemeinde Hohenkirchen sein, auf deren Gebiet sich die Jugendherberge befindet. Die Gemeindevertreter haben bereits einen Beschluss gefasst, ein Gebot abzugeben. „Die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, aber wir stehen dazu“, sagt Bürgermeister Jan van Leeuwen ( CDU). Die Immobilien würden weiter verfallen, sollte kein Verkauf zustande kommen. „Und wir wollten keine zweite Investruine“, ergänzt er mit Blick auf Hohen Wieschendorf.

„Wir wollen keine zweite Investruine“, sagt Bürgermeister Jan van Leeuwen. Quelle: Malte Behnk

Der Ortsteil der Gemeinde hat viele Jahre lang für negative Schlagzeilen gesorgt, weil ein Investor dort eine Marina mit Ferienressort bauen wollte, es aber auch nicht schaffte und die Häuser nach und nach zerfielen. Mittlerweile gibt es dort einen neuen Besitzer, der ein Ferienressort entwickelt. Im Frühjahr 2021 soll es eröffnet werden.

Wann es in Beckerwitz wieder Leben in der Jugendherberge geben wird, ist noch unklar. „Aber wir möchten gerne Einfluss auf die künftige Entwicklung haben, deswegen bieten wir mit“, erklärt der Bürgermeister. Simone Oldenburg würde es freuen, wenn die Gemeinde das Objekt bekommt und so ein Konzept entwickeln kann, was dorthin passt.

Sechs Baumhäuser, mehrere Gebäude

Die Gemeinde hat das ehemalige Sanitär- und Küchengebäude der Jugendherberge für 223 000 Euro vom Kreis gekauft und will das Haus in einen Treffpunkt für Jugendliche, Senioren und Gemeindevertreter umwandeln. Sie ist der einzige Bieter für den Teil gewesen. Für den anderen Teil des 1,5 Hektar großen, unter Denkmalschutz stehenden Anwesen hat es mehrere Interessenten gegeben.

Auf dem Grundstück befinden sich neben dem Haupthaus das Bettenhaus, sechs Baumhäuser, Sanitärgebäude und kleinere Nebengebäude. Gebote können bis zum 23. Januar 2021 beim Landkreis eingereicht werden.

Im Frühjahr 2018 ist die Jugendherberge wegen massiver Brandschutzmängel geschlossen worden. Um die zu beheben, wäre eine Investition in Höhe von 1,4 Millionen Euro notwendig gewesen. Das Geld hat das Deutsche Jugendherbergswerk nicht aufbringen können und deshalb den Vertrag mit dem Kreis aufgelöst. Ein Jahr später ist das Areal öffentlich ausgeschrieben worden. Es ist nur 800 Meter von der Wismarbucht entfernt und von landwirtschaftlichen Flächen umgeben.

Von Kerstin Schröder