Eva Jörhs (38) hat eine Vision, die gut in diese Zeit passt, in der um das Thema Naturschutz und Nachhaltigkeit kaum noch ein Wirtschaftszweig herumkommt. Aus der alten Jugendherberge in Beckerwitz soll ein Wildkräuterhof mit Wabenhausherberge werden. Und auch wenn es in und um Beckerwitz so einige Skeptiker gibt, Jörhs und ihre Mitstreiter lassen sich nicht entmutigen.

Im Mai erhielt Eva Jörhs den Zuschlag vom Landkreis, das Gelände der ehemaligen Jugendherberge für den veranschlagten Mindestpreis von 883 000 Euro zu kaufen. Sie hatte, um sich gegen ihrer Mitbewerber durchzusetzen, sogar 2000 Euro mehr geboten.

Um die Eigenmittel zusammenzubekommen, die für einen Bankkredit und auch für die Beantragung von Fördermitteln immer Voraussetzung sind, startete sie ein Crowdfunding, das am 5. August erfolgreich endete und insgesamt 78 769 Euro über eine Internetplattform zusammensammelte. Mit eigenem Ersparten und weiteren, großzügigen zusätzlichen Spenden ist Eva Jörhs nun in der Lage, die Finanzierung zu stemmen.

Pandemie verzögerte Prozesse

„Aufgrund der Pandemie und der Verwerfungen, die auch damit einhergingen, dauerten die Prozesse sehr viel länger als ursprünglich geplant“, erklärt Eva Jörhs bei einem Vor-Ort-Termin in Beckerwitz. Eigentlich hätte die Finanzierung des Ankaufs bereits stehen, die Firma, die sie gründen will, bereits gegründet und der Verkaufsvertrag mit dem Landkreis längst geschlossen sein sollen. Die Investorin hofft auf Zeitaufschub für die Vertragsunterzeichnung vonseiten des Landkreises.

Eva Jörhs, Initiatorin des Projekts „Wildkräuterhof und Wabenhausherberge“ in Beckerwitz (Ortsteil der Gemeinde Hohenkirchen an der Nordwestmecklenburger Ostseeküste). Jörhs steht auf dem Teil des Geländes der ehemaligen Jugendherberge, auf dem bald Wildkräuter wachsen sollen. Quelle: Annett Meinke

Geplant ist einiges auf dem 1,5 Hektar großen Areal. Bis zu 60 Schlafplätze, nicht nur für Schulklassen, auch für Radtouristen und Familien, die Urlaub auf einem Wildkräuterhof buchen wollen. Der Hofladen, der Bestandteil des Konzeptes ist, vermarktet Produkte aus dem Wildkräutergarten und Produkte aus der Region. Es werden außerdem Workshops, Seminare und Klassenfahrten zu Themen wie Umwelt- und Naturschutz, Biodiversität, Gesundheit und Ernährung sowie Leben an der Ostsee angeboten.

Die Wabenhäuser, die auf dem Gelände der ehemaligen Jugendherberge stehen, sind auch namentlich Teil des neuen Konzepts des „Wildkräuterhofs Beckerwitz mit Wabenhausherberge“. Quelle: Annett Meinke

Wirtschaftsfördergesellschaft vom Konzept überzeugt

Die Wirtschaftsfördergesellschaft Nordwestmecklenburg, ein Unternehmen des Landkreises Nordwestmecklenburg, unterstützt das Vorhaben ausdrücklich. In einem Schreiben – einem sogenannten „Letter of Intent“, der unter anderem auch zur Vorlage bei der Bank dient – heißt es: „Der Tourismus, aber auch die Vermittlung von Bildung sind im Wandel. ... Die Maßnahme ergänzt die Bemühungen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg, sanften und nachhaltigen Tourismus im Landkreis auszubauen und die Region als Weiterbildungsstandort zu etablieren.“

Blick von Beckerwitz, Zur Wiek 4 – der Adresse der ehemaligen Jugendherberge und des zukünftigen „Wildkräuterhofs mit Wabenhausherberge“- in Richtung Ostsee. Quelle: Annett Meinke

Rückenwind also für die ausgebildete Ernährungsberaterin und Kauffrau für Tourismus und Freizeit aus Neubrandenburg, die im Jahr 2008 begann, für die damalige Jugendherberge in Beckerwitz zu arbeiten, und sie später leitete – bis das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) im Jahr 2018 den Betrieb aufgab.

„Ich orientiere mich sehr genau an den Marktbedingungen und habe alles kalkuliert und durchrechnen lassen. Daher weiß ich, dass es funktionieren kann.“, sagt Eva Jörhs. Inzwischen habe sie auch gutes Netzwerk an Unterstützern in der Region und bereits auch vonseiten der Landesregierung, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Unterstützung signalisiert bekommen.

Termine für 2021 bereits nachgefragt

„Man hat auch auf Landesebene längst erkannt“, so Jörhs, die unter anderem auch mit Naturpädagogin Maika Hoffmann von der Naturschule aus Wismar kooperieren will, „dass Kinder und Jugendliche, was Umweltbildung angeht, anders als zuvor gefördert werden müssen. Nachhaltigkeit ist längst keine grüne Spinnerei mehr, sondern ein wichtiger Baustein, damit auch zukünftige Generationen noch gut leben können. Nicht nur Kinder brauchen den regelmäßigen Kontakt zur Natur in ihrer Entwicklung – auch Erwachsene.“

Historie Die Gebäude der ehemaligen Jugendherberge in Beckerwitz stehen unter Denkmalschutz. Das Haupthaus stammt aus dem Jahr 1912 und wurde bis circa 1933 als Pension „Kiek öwer“ geführt. Das Bettenhaus „Oldevighus“ stammt aus dem Jahr 1924. Von 1937 bis 2017 wurden beide Häuser als Jugendunterkunft genutzt. Im Jahr 2012 hat das Deutsche Jugendherbergswerk auf dem Gelände sechs Wabenhäuser errichten lassen.

Dass Eva Jörhs ganz fest davon ausgeht, dass gelingen wird, was sie sich vorgenommen hat, ist bereits auf einem Flyer zu lesen, auf dem steht: „Eröffnung April 2021“. Die ersten Buchungen für das Jahr 2021 sind auch, wie sie stolz berichtet, bereits eingegangen.

Von Annett Meinke