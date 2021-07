Bei Barendorf: Herrenloser Badering löst Suchaktion auf der Ostsee aus

Barendorf

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen waren für eine Suchaktion auf der Ostsee vor Barendorf Feuerwehrleute, Schiffe und sogar Drohnen im Einsatz. Eine Passantin hatte am Strand in Dassows Ortsteil Barendorf einen großen Badereifen gefunden und die Feuerwehr alarmiert, weil sie befürchtete, dass jemand im Wasser in Not sein könnte.

Der Strand in Barendorf ist naturbelassen. Bei klarer Sicht erkennt man auf der anderen Seite der Bucht Travemünde. Quelle: Malte Behnk

Drei Feuerwehren, sieben Schiffe und vier Drohnen

„Wir sind gegen 19 Uhr ausgerückt und haben mit der Suche begonnen“, sagt Stefan Schmidt, der als Zugführer der Dassower Feuerwehr den Einsatz leitete. Wie bei Seenotfällen üblich, wurde auch zu Wasser mobilisiert, was in der Nähe war. So waren die freiwilligen Feuerwehren Dassow, Harkensee und Boltenhagen mit insgesamt 36 Kräften, einem Rettungswagen sowie den Seenotrettern „Erich Koschubs“, „Heinrich Wuppesahl“, „Wolfgang Wiese“, „SK 41“, „Priwall“ mit der Wasserschutzpolizei sowie dem Marine-Versorgungsschiff „Bonn“ an der Suche beteiligt. „Außerdem haben wir die Drohnenstaffel der Johanniter dazu gerufen. Die sind aber auf der anderen Seite des Landkreises stationiert und haben einige Zeit bis Barendorf benötigt“, sagt Stefan Schmidt.

Die Drohnenenstaffel der Johanniter Unfallhilfe suchte mit vier Fluggeräten den Strand ab. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen

Suche nach drei Stunden abgebrochen

„Wir haben an Land alles abgesucht und sind auch noch mit einem Schlauchboot die Küste abgefahren“, schildert Schmidt. „Zwischen den Strandzugängen sieben und elf haben die vier Drohnenpiloten alles abgesucht. Wir konnten aber weder an Land noch im Wasser jemanden finden“, so der Zugführer. Daher wurde der Einsatz nach etwa drei Stunden bei einsetzender Dunkelheit abgebrochen.

Dieser herrenlose Badereifen sorgte für eine große Suchaktion auf der Ostsee bei Barendorf. Quelle: Feuerwehr Dassow

Vermutung: Reifen trieb herrenlos vom Strand

„Wir haben die Vermutung, dass der Reifen von schleswig-holsteiner Seite der Bucht, also aus Travemünde oder auch aus Neustadt hier rübergetrieben wurde. Er könnte auch von einer Fähre gefallen sein“, sagt Schmidt. Einen tatsächlichen Unfall schließt er aus. Dennoch sei es richtig, den Notruf zu wählen, wenn die Gefahr besteht, dass jemand ertrinkt und demjenigen geholfen werden kann.

Warnung vor aufblasbaren Schwimmkörpern Die Deutsche Lebensrettungsgesellchaft (DLRG) warnt: Bei der Nutzung von aufgeblasenen Wasserspielzeugen (Luftmatratzen, Gummitiere usw.) können auch Schwimmer leicht ins tiefe Wasser geraten oder auf offenen Gewässern abtreiben. Bei ablandigen Wind und Strömungen wird das Zurückpaddeln aus eigener Kraft fast unmöglich. Bei der Verwendung von Luftmatratzen oder auch von SUP-Boards sollten regelmäßig Fixpunkte am Ufer gesucht werden, um ein Abtreiben zu verhindern.

Stand-up-Paddlerin sorgte für Großeinsatz

Erst am 29. Juni waren Feuerwehren und Rettungsschiffe alarmiert worden, weil eine Frau auf einem SUP-Board im Wind eines aufziehenden Gewitters vor Barendorf abgetrieben war. Bis die alarmierten Feuerwehrleute in Barendorf ankamen, hatte es die Frau aber aus eigener Kraft wieder an Land geschafft und die Suche konnte im Ansatz abgebrochen werden.

Vorsicht mit Spiel- und Sportgeräten

Feuerwehrleute und Rettungsschwimmer mahnen immer wieder zum vorsichtigen Umgang mit aufblasbaren Spiel- oder Sportgeräten am Meer. Unbeaufsichtigt können sie durch Strömungen oder Wind schnell abgetrieben werden. Personen darauf können so in lebensbedrohliche Situationen geraten. Herrenlose Gegenstände hingegen können schnell aufwändige Einsätze auslösen. „Glücklicherweise ist auch diesmal niemandem etwas passiert, aber für uns ist das schon aufregend und eine Anspannung, zu so einer Suche zu fahren“, sagt Stefan Schmidt. Im schlimmsten Fall finden die Retter auch Menschen, die einen Unfall in der Ostsee nicht überlebt haben.

Unbewachte Naturstrände

Die Strände von Dassow bis zur Steilküste vor Redewisch sind durchweg Naturstrände ohne Strandkörbe und andere Infrastruktur. Sie sind auch alle nicht von Rettungsschwimmern bewacht. Daher gilt dort besondere Vorsicht beim Baden oder beim Wassersport. Erst die Strände des Ostseebads Boltenhagen werden von Rettungsschwimmern gesichert. Dort zeigen auch Flaggen an, aus welcher Richtung der Wind weht und ob das Baden gerade sicher ist.

Von Malte Behnk