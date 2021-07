Ein großer Badering, der herrenlos in Barendorf bei Dassow (Landkreis Nordwestmecklenburg) an den Strand gespült wurde, hat am 12. Juli eine große Rettungsaktion ausgelöst. Feuerwehren, Schiffe und Drohnenpiloten suchten drei Stunden nach einem vermeintlich Verunglückten. Wie der Einsatz genau ablief und welches Fazit die Retter am Ende zogen.