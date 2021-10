Schmachthagen

Zwischen Schmachthagen und Roxin westlich von Grevesmühlen hat ein Feuer am Mittwochvormittag für den Einsatz von Polizei und mehreren Feuerwehren gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Anwohner am Ortsrand Gartenabfälle verbrannt. Weil es sich dabei um eine größere Menge handelte, Wind und Regen dafür sorgten, dass die Qualmwolke kilometerweit zu sehen war und das Feuer direkt an einer Hecke brannte, alarmierten Anwohner die Polizei. Neben der Feuerwehr aus Grevesmühlen kamen auch die Ortswehren der Gemeinde Stepenitztal zum Einsatz. Das Feuer wurde gelöscht, die Polizei hat den Vorfall aufgenommen. Unklar ist derzeit noch, ob der Verursacher für die Kosten des Einsatzes aufkommen muss. Das regelt jede Kommune für sich. Unstrittig ist, dass es klare Regeln für die Entsorgung von Gartenabfällen gibt – das Verbrennen ist nur in seltenen Fällen unter strengen Auflagen gestattet, nachzulesen auf der Internetseite des Landkreises www.nordwestmecklenburg.de/gartenfeuer.

Zwischen Schmachthagen und Roxin brannte ein Feuer, die Wehren aus Stepenitztal und Grevesmühlen waren im Einsatz. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Von Michael Prochnow