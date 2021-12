Kussow

Das ging gerade noch einmal gut: Einen Tag vor Heiligabend musste der Munitionsbergungsdienst in Kussow zum Einsatz anrücken. Dort hatte Unternehmer Ulf Bartel in seinem Garten in der Nähe des Steinzeitdorfes versehentlich eine Granate ausgebuddelt. Wie sich später herausstellte, war die Munition noch scharf.

„Ich wollte einen Maulwurfhügel begradigen, dabei habe ich diese Granate gefunden“, berichtet der 59-jährige Gadebuscher, der auch Besitzer dieses Grundstückes ist. Schnell war ihm klar, dass das nicht nur ein verrostetes Stück Metall ist. „Ich hab’ mich ganz schön erschrocken.“

Sprenggranate aus dem Zweiten Weltkrieg

Ganz vorsichtig habe er dann die 30 Zentimeter lange und 7,5 Zentimeter im Durchmesser große Sprenggranate zur Seite gelegt und den Munitionsbergungsdienst des Landkreises Nordwestmecklenburg verständigt. Die Telefonnummer hatte er noch parat. Der Grund: 2013 musste er die Sprengstoffexperten schon einmal anrufen. Bei Sanierungsarbeiten am ehemaligen G-Haus (heute K 2) in Grevesmühlen, deren Besitzer Bartel ebenfalls ist, waren damals Munition und ein Gewehr gefunden worden. Insofern kannte er die Vorgehensweise und auch einige Verantwortliche von damals noch. Doch eine Sprenggranate, so Bartel, hatte er zuvor noch nicht gesehen. Zumindest nicht direkt vor sich.

Haben deutsche Truppen die Granate entsorgt?

Am Nachmittag erschien dann in Kussow der Munitionsbergungsdienst. Dabei stellten die Experten nach Aussage von Bartel fest, dass diese Sprenggranate noch nicht benutzt war. Wahrscheinlich hätte sie sogar noch gezündet werden können. Sie wurde, so wird es zumindest vermutet, im 2. Weltkrieg weggeworfen. Möglicherweise beim Truppendurchzug, denn Gefechte hatte es in dieser Region kaum gegeben. Stattdessen hatten sich gegen Ende des Krieges im Frühjahr 1945 im Klützer Winkel zahlreiche deutsche Truppenteile versammelt, die auf dem Rückzug vor den Alliierten waren.

Nachdem die Mitarbeiter des Munitionsbergungsdienstes den Fund analysiert hatten, rückten die Experten wieder ab. Im Gepäck die Sprenggranate aus dem Garten von Ulf Bartel. Bei dem 59-Jährigen hat sich der erste Schreck bereits gelegt. Aber eine Frage beschäftigt ihn trotzdem: Denn ob er beim nächsten Graben in seinem Graben auf weitere Munition trifft, lässt sich schwer abschätzen. Um mehr Informationen über die Zeit damals und vor allem die letzten Kriegstage zu erhalten, will er sich mit den Einwohnern des Dorfes unterhalten.

Von Dirk Hoffmann