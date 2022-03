Hohen Schönberg

Im Lenorenwald zwischen Kalkhorst und Klütz ist ein spezieller Stein verschwunden. Der längliche, rote Granit wurde vor vermutlich mehr als 200 Jahren von Handwerkern an der Stelle behauen und mit Werkzeugen in seine Form gebracht. Bislang lagen zwei dieser Steine dort nebeneinander. Seit einer Woche fehlt der kleinere.

Stein ist vielen ans Herz gewachsen

Forstamtsleiter Peter Rabe ärgert dieser Diebstahl „eines kulturhistorisch wertvollen Steines“ sehr. Er erklärt, dass es im Lenorenwald einen historischen Steinschlägerplatz gab, an dem die beiden Steine liegen. „Zwei aufwendig behauene Steine, gut aufgehoben und ganz natürlich belassen im steinreichen Wald. Einigen örtlichen Kennern waren diese Steine ans Herz gewachsen“, sagt Peter Rabe. Er hat Anzeige erstattet.

Kein Kavaliersdelikt – Diebstahl eines Denkmals

„Es ist kein Kavaliersdelikt, sondern ein dreister Diebstahl eines technischen Denkmals, welches allen Waldbesuchern gehört und nicht in den Vorgarten eines Egoisten“, sagt der Förster. Der Stein aus einem rötlichen Granit hatte bei einem Querschnitt von etwa 50 mal 50 Zentimetern und einer Länge von etwa drei Metern sicher ein Gewicht von mehr als zwei Tonnen, schätzt Rabe ein.

„Keine Beute für Habgierige“

„In der vergangenen Woche stellten wir fest, dass der kleinere der beiden quaderförmigen Steine gestohlen wurde. Waldbesucher hatte uns mit Entsetzen darüber informiert“, berichtet er. „Wir freuen uns über Waldbesucher und über jeden, der sich für die Natur und Kulturzeugnisse interessiert. Diese sind aber Allgemeingut und keine Beute für Habgierige.“

Wald ist zur Erholung für jeden geöffnet

Förster Peter Rabe hat für den dreisten Diebstahl keinerlei Verständnis. „Wenn dies wirklich im Glauben passiert ist, dass man sich im Wald einfach so bedienen darf, dann sei hiermit klargestellt, dass der Wald zur Erholung geöffnet ist und für alles andere nicht“, sagt er deutlich.

Wiedergutmachung durch Rückgabe

„Ich appelliere eindringlich an den Dieb, diesen Stein genau dort wieder abzulegen. Um nicht weniger als das geht es uns. Es bedarf also nicht der Selbstanzeige, sondern einfach der Wiedergutmachung durch Rückgabe“, so Peter Rabe. „Die Ausnahmegenehmigung zur Befahrung des Waldes ist hiermit erteilt.“

Forstamt bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Das Forstamt bittet in diesem Fall ausdrücklich um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer von dem Transport oder dem Stein Kenntnis erhält, soll sich an das Forstamt in Gostorf, Telefon 038 81 / 7599-10 wenden. „Wir verfolgen den bekannten Stein, bis er wieder da liegt, wo Menschen ihn geschaffen haben“, sagt Peter Rabe. „Der Dieb mag meinetwegen unbekannt bleiben, der leere Platz wartet auf den roten Granit. Her damit!“

Baustoff seit dem Mittelalter

Forstamtsleiter Peter Rabe weist auf die lange Geschichte hin, für die die Steine stehen. „Steine werden seit dem Mittelalter für verschiedene Zwecke genutzt und dafür entsprechend bearbeitet. Vor der Einführung von Beton und anderen Werkstoffen zum Hausbau erlebte dieses Handwerk eine Renaissance“, sagt er.

Von Malte Behnk