Schönberg

Nach zweieinhalb Jahren Verzögerung sind sie endlich in Betrieb: Ampeln an einer gefährlichen Kreuzung bei Schönberg. Menschen wurden hier verletzt. Im Oktober vorigen Jahres starb eine Frau an der Stelle, wo die L 01 unweit eines Betonmischwerks in die B 104 mündet. Allein zwischen 2017 und 2017 belief sich die Summe der Unfallschäden auf 650 000 Euro.

In Schönberg kommt die Inbetriebnahme gut an. „Es ist großartig, dass die Ampel jetzt endlich in Betrieb ist und den Verkehrsknotenpunkt entschärft“, sagt Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft). Es sei gut, dass von Seiten des Bundes endlich reagiert wurde.

Der Schönberger Bürgermeister hofft, dass es an der Stelle zu keinen schweren Unfällen mehr kommen wird.“ Die Ampeln seien auch wichtig für Schüler, die über den Fahradweg aus Richtung Roduchelstorf kommen oder dorthin wollen. „Es war für sie gefährlich, dort die Bundesstraße zu queren“, erklärt Stephan Korn.

Im August 2018 teilte das Schweriner Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung auf Anfrage mit: „Momentan gehen die Kollegen davon aus, dass die Lichtsignalanlage voraussichtlich im ­ersten Halbjahr 2019 realisiert ­werden kann.“ Zunächst seien entwurfs- und planungstechnischen Untersuchungen nötig, hieß es. Das Straßenbauamt habe ein Ingenieurbüro beauftragt. Es überplane die Kreuzung. Doch nach dem ersten Halbjahr 2019 standen dort noch keine Ampeln.

Masten stehen schon seit Monaten an der Kreuzung

Nach dem Unfall im Oktober vorigen Jahres kündigte das Ministerium an, sie sollten 2020 in Betrieb gehen. Doch auch daraus wurde nichts. Im Sommer dieses Jahres standen immerhin Masten an der Kreuzung. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr kündigte an, die Ampeln würden bis zum 8. Oktober montiert und eingestellt. Die Arbeiten für den Netzanschluss seien ausgeschrieben und beauftragt. Nun wurden die Ampeln tatsächlich montiert und in Betrieb genommen.

Ab 2017 verbesserten Stoppschilder und Haltelinien die Sicherheit an der Kreuzung. Das hatte die Unfallkommission des Landkreises Nordwestmecklenburg vorgeschlagen. Nach dem tödlichen Unfall im vorigen Jahr räumte das Straßenbauamt auf Anfrage ein, dass die „Entschärfung der Unfallhäufungsstelle nicht erreicht werden konnte.“ Die Verkehrsunfallkommission stimmte dem Bau einer Ampelanlage zu.

Von Jürgen Lenz