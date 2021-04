Selmdsorf

Wegen eines Unfalls war die Bundesstraße 104 zwischen Lübeck und Selmsdorf am Dienstagnachmittag, 20. April, zeitweise gesperrt. Die Polizei in Grevesmühlen war gegen 16.20 Uhr alarmiert worden.

Auto bremste vor Ampel ab

Offenbar waren der 17-Jährige Mopedfahrer und ein Mitsubishi vor ihm von Lübeck in Richtung Selmsdorf unterwegs. Vor der Ampel an der Kreuzung zum Gewerbegebiet bremste die Fahrerin des Mitsubishi verkehrsbedingt. Offenbar bemerkte der Mopedfahrer dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Dabei verletzte sich der Jugendliche schwer. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus nach Lübeck. Die 61-jährige Pkw-Fahrerin blieb unverletzt.

Der entstandene Gesamtsachschaden liegt laut Polizei schätzungsweise bei 2000 Euro. Die Bundesstraße war für die Dauer der Anzeigenaufnahme sowie der Rettungs- und Bergungsarbeiten zunächst voll, anschließend halbseitig gesperrt.

Von Malte Behnk